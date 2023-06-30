Суд продлил арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук

Хамовнический суд Москвы продлил до 10 сентября арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, передают информагентства. Они обвиняются в оправдании терроризма ( 205.2 УК) из-за спектакля «Финист Ясный Сокол» и находятся в СИЗО с 5 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как заявил следователь в ходе слушания, СКР предстоит допросить причастных к постановке спектакля лиц и собрать другие доказательства. Следствие считает, что за это время обвиняемые могут скрыться от следствия, создать ложные доказательства и «продолжить заниматься преступной деятельностью».

Защита Евгении Беркович и Светланы Петрийчук утверждала, что продолжение преступной деятельности невозможно, поскольку спектакль уже не ставят на театральных площадках. Адвокаты просили избрать иную меру пресечения, в том числе в связи с тем, что со дня ареста с участием режиссера и драматурга не провели ни одного следственного действия.

Светлана Петрийчук просила об иной мере пресечения в связи с тем, что она обеспечиват родителей и сестру с ребенком. Защита Евгении Беркович также просила об освобождении из СИЗО, поскольку у нее на иждивении дети. За режиссера поручились актер Олег Меньшиков, художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин, журналистка Ксения Собчак, руководитель Центра паллиативной помощи «Вера» Нюта Федермессер и другие.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» рассказывает о российских женщинах, которых завербовали в сети радикальные исламисты для поездки в Сирию. По результатам экспертизы в постановке обнаружили героизацию ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) и идеологию радикального феминизма. Защита настаивала, что судебная экспертиза не должна приниматься во внимание судом, ссылаясь на заключение Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте.

РФЦСЭ посчитал, что деструктологическая судебная экспертиза, которая легла в основу уголовного дела, не научна, а значит не может быть признана экспертным заключением. В документе центра утверждается, что в связанных с терроризмом делах проводятся лингвистические или комплексные психолого-лингвистические экспертизы.

Светлана Петрийчук и Евгения Беркович вину не признают. Защита в суде настаивала, что в материалах дела речь идет о размещенной в YouTube читке пьесы, а не о полноценной постановке. По статье об оправдании терроризма обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «СКР выходит на подмостки».

Лусине Баласян