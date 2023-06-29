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Коммерсантъ FM
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Владелец Shkulev Media Holding отрицает планы покупки медиаактивов Пригожина

Виктор Шкулев, основной владелец Shkulev Media Holding, заявил, что информация о его планах приобрести медиаактивы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не соответствует действительности. Речь, в частности, идет о принадлежащей основателю ЧВК медиагруппе «Патриот», в которую входят РИА ФАН, «Народные новости» и другие СМИ.

Виктор Шкулев

Виктор Шкулев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Виктор Шкулев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Shkulev Media Holding владеет, в частности, санкт-петербургским изданием «Фонтанка» и российскими версиями журналов Maxim, Marie Claire и Psychologies.

«Это не имеет к нам никакого отношения»,— сказал господин Шкулев в комментарии РБК.

О том, что медиахолдинг Виктора Шкулева является одним из кандидатов на покупку медиаактивов Евгения Пригожина, сообщило издание The Bell (объявлено в РФ иностранным агентом) со ссылкой на «анонимные Telegram-каналы». Источники The Bell утверждают, что на медиагруппу «Патриот» также претендует «Национальная Медиа Группа», принадлежащая бизнесмену Юрию Ковальчуку. Сейчас, по данным издания, работа активов «Патриота» парализована, «решается вопрос о новом управлении».

24 июня Роскомнадзор начал блокировать ресурсы медиагруппы «Патриот» «в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже», который организовал Евгений Пригожин. Ранее сегодня, 29 июня, связываемая с основателем ЧВК социальная сеть ЯRus объявила о закрытии. В Telegram-канале соцсети указано, что решение о «приостановке работы» сервиса было принято «после тщательного анализа текущей ситуации».

Эрдни Кагалтынов

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