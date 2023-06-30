Петербургский ресторан, где массово отравились выпускники, закрыли на три месяца

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО «ТК "Арсенал трейд"» по ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), в ресторане которого массово отравились выпускники петербургской гимназии №92.

Как сообщили 30 июня в объединенной пресс-службе судов Петербурга, в ходе проведения внеплановой проверки по факту 50 случаев острой кишечной инфекции на предприятии общественного питания в доме 36 по набережной канала Грибоедова, было выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Касались они технологических процессов, способов хранения продуктов, дезинфекции и так далее.

Владельцы ресторана Grand Bianco свою вину признали, выводы прокуратуры и Роспотребнадзора не оспаривали и пообещали устранить нарушения.

Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности предприятия общественного питания сроком на 90 суток.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после выпускного вечера в ресторане на набережной канала Грибоедова в центре Петербурга отравились 19 подростков. Было возбуждено уголовное дело.

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