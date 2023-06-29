Суд в Петербурге зарегистрировал дело в отношении ресторана, где отравились выпускники

Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в отношении ООО «ТК Арсенал трейд». Ранее в ресторане Grand Bianco, относящейся к компании, отравились выпускники петербургских школ. Об этом сообщили 28 июня в объединенной пресс-службе судов города.

По предварительной информации, за последнее время было зарегистрировано 50 случаев острой кишечной инфекции после посещения ресторана. В заведении была проведена проверка, в хоте которой был обнаружен ряд недочетов.

В частности, эксперты отметили отсутствие маркировок, заморозку нереализованных блюд, нарушение последовательности техпроцессов и товарного соседства, а также отсутствие медкнижек у сотрудников. В ресторане также нашли тараканов и установили, что для блюд выпускников были использованы необработанные яйца.

Законный представитель юридического лица ООО «ТК Арсенал трейд» в протоколе пообещал устранить обещания. Материалы по делу переданы судье.

О массовом отравлении выпускников школ стало известно 26 июня. У нескольких из них анализы показали наличие норовируса. Городская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ) по результатам собственной проверки. Расследование дела поставлено на контроль ведомства.

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