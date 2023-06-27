Роспотребнадзор намерен закрыть петербургский ресторан, где отравились 19 выпускников

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу составило протокол о временном запрете деятельности ресторана Grand Bianco на набережной канала Грибоедова, где ранее отравилось 19 подростков, праздновавших выпускные. Материалы ведомство направит в суд в ближайшее время.

«Управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проводятся дезинфекционные мероприятия. Продукция в количестве более 220 кг снята с реализации и утилизирована»,— говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, опубликованном во вторник, 27 июня.

Одновременно городская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ) по результатам собственной проверки. Расследование дела поставлено на контроль ведомства.

О массовом отравлении выпускников школ стало известно накануне, 26 июня. Сначала стало известно о госпитализации семи учеников гимназии №92 Выборгского района с острой кишечной инфекцией, позже количество отравившихся подростков выросло до 19, это выпускники шести школ города. У двоих из них анализы показали наличие норовируса.

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