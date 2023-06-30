Губернатор Ростовской области опроверг информацию о поддержке ЧВК «Вагнер» ростовчанами

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал инсинуациями кадры, запечатлевшие ростовчан, поддерживающих ЧВК «Вагнер». Об этом глава региона сообщил специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Отвечая на вопросы о событиях прошлых выходных, губернатор сообщил, что последствия нахождения ЧВК «Вагнер» в Ростове уже ликвидированы. Ответственность за прохождение колонн техники по городу Василий Голубев отнес к компетенции министерства обороны.

«То, что гражданские делали: сталкивали водовозки, тракторы на пути движения, бульдозеры... Все это легко и просто сметалось танками и тяжелой техникой»,— пояснил губернатор.

На замечания о том, что горожане положительно отреагировали на приход бойцов ЧВК, что было запечатлено на многочисленных видео и фото того дня, Василий Голубев ответил, что считает это инсинуациями.

«Я думаю, что это инсинуации,— рассказал Василий Голубев,— причем самих вагнеровцев. Потому что они были в городе, в том числе, насколько мне известно, не все одетыми в военную форму».

Днем 24 июня вооруженные формирования ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов и заняли территорию в центре города, рядом со штабом командования Южного военного округа. По словам главы ЧВК Евгения Пригожина, эти действия были предприняты в рамках «Марша справедливости», вызванного несогласием бойцов компании с действиями министерства обороны. Президент Владимир Путин назвал действия ЧВК «Вагнер» изменой.

Анастасия Назарова