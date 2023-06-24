Глава администрации Ростова предупредил горожан о движении военной техники по улицам

В связи с возможным движением военной техники по улицам Ростова-на-Дону глава администрации города Алексей Логвиненко призвал ростовчан не выходить на улицу. Сообщение градоначальника опубликовано в его Telegram-канале.

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«В связи с возможным проходом военной техники по улицам города прошу вас быть предельно внимательными и острожными. В целях вашей безопасности не покидайте свои дома, исключите поездки в центральную часть Ростова и не оставляйте детей без присмотра»,— написал градоначальник.

Около 05:00 утра 24 июня в Ростов-на-Дону вошла колонна военной техники, которая заблокировала квартал рядом со штабом Южного военного округа на пересечении просп. Буденновского и ул. Пушкинской. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его подразделения заняли военные объекты Ростова — штаб ЮВО, аэродром. Вечером 23 июня глава частной военной компании обвинил Министерство обороны РФ в обстрелах позиций ЧВК и заявил о планах взятия Ростова-на-Дону.

Президент Владимир Путин выступил с официальным сообщением, в котором назвал действия Евгения Пригожина предательством.

«Будут приняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной. Фактически заблокирована работа гражданского и военного управления»,— заявил президент.

Анастасия Назарова