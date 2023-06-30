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Коммерсантъ FM
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Авиасалон МАКС официально перенесен на 2024 год

Организаторы Международного авиационно-космического салона (МАКС) сообщили, что проведение мероприятия запланировано на 2024 и 2025 год. Этим летом авиасалон проводиться не будет.

Краткая история авиасалона МАКС

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В сообщении организаторов отмечается, что АО «Авиасалон» продолжит работу с «действующими и перспективными участниками и экспонентами МАКС, в том числе среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны».

Международный авиационно-космический салон — это аэрокосмическая выставка, которая традиционно проводится с периодичностью раз в два года в подмосковном городе Жуковском на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова. Впервые выставка состоялась в 1993 году.

В 2023 году авиасалон должен был пройти с 25 по 30 июля. В конце мая источники «Ъ» сообщили, что его перенесли на более поздний срок по соображениям безопасности. 23 июня «Ростех» сообщил, что МАКС, вероятно, перенесут на 2024 год.

Подробнее — в материале «Ъ» «МАКС переносится как на крыльях».

Фотогалерея

Как проходил МАКС в 2021 году

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МАКС-2021 будет идти с 20 по 25 июля &lt;br>Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000

МАКС-2021 будет идти с 20 по 25 июля
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

На переднем плане слева направо: министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, президент России Владимир Путин и гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский у павильона с новым российским однодвигательным истребителем Checkmate

На переднем плане слева направо: министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, президент России Владимир Путин и гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский у павильона с новым российским однодвигательным истребителем Checkmate

Фото: пресс-служба президента РФ

В этом году участие в мероприятии принимают 479 компаний из 19 стран &lt;br>Беспилотный вертолет БАС-200

В этом году участие в мероприятии принимают 479 компаний из 19 стран
Беспилотный вертолет БАС-200

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Учебная модификация ударного вертолета Ми-28Н

Учебная модификация ударного вертолета Ми-28Н

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Посол Нигерии Абдуллахи Йибаиквал Шеху (второй слева) у стенда «Вертолеты России»

Посол Нигерии Абдуллахи Йибаиквал Шеху (второй слева) у стенда «Вертолеты России»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Боевой разведывательно-ударный вертолет палубного базирования Ка-52К

Боевой разведывательно-ударный вертолет палубного базирования Ка-52К

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Многоцелевой вертолет Ми-38

Многоцелевой вертолет Ми-38

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Посетители салона

Посетители салона

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000 и многоцелевой вертолет Airbus Helicopters H-145

Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000 и многоцелевой вертолет Airbus Helicopters H-145

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Военно-транспортный самолет Ил-78М-90А

Военно-транспортный самолет Ил-78М-90А

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Иностранные гости на МАКС-2021

Иностранные гости на МАКС-2021

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26

Тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Многоцелевой вертолет Ка-226Т

Многоцелевой вертолет Ка-226Т

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Cреднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-300

Cреднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-300

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Cреднемагистральные пассажирские самолеты МС-21-310 (слева) и МС-21-300

Cреднемагистральные пассажирские самолеты МС-21-310 (слева) и МС-21-300

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: министр промышленности и торговли России Денис Мантуров (третий), президент России Владимир Путин (четвертый), вице-премьер Юрий Борисов (пятый) и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов (шестой) во время посещения МАКС-2021

Слева направо: министр промышленности и торговли России Денис Мантуров (третий), президент России Владимир Путин (четвертый), вице-премьер Юрий Борисов (пятый) и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов (шестой) во время посещения МАКС-2021

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на МАКС-2021

Президент России Владимир Путин на МАКС-2021

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На МАКС-2021 показали новый российский однодвигательный истребитель Checkmate. Его первый полет запланирован на 2023 год

На МАКС-2021 показали новый российский однодвигательный истребитель Checkmate. Его первый полет запланирован на 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Checkmate имеет возможность совершать длительный сверхзвуковой полет и способен атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей

Checkmate имеет возможность совершать длительный сверхзвуковой полет и способен атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Стоимость российского истребителя Сheсkmate составит $25–30 млн

Стоимость российского истребителя Сheсkmate составит $25–30 млн

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Это легкий истребитель пятого поколения. Аналоги такие у нас в мире существуют. Это и F-35, и &quot;Гриппен&quot;, и &quot;Рафаль&quot;. Только мы поставили перед собой задачу поставить очень дешевый и эффективный самолет. У нас будет цена, надеюсь, где-то от $25 до $30 млн, а у них — от $60 до $90 млн»,— сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на авиасалоне

«Это легкий истребитель пятого поколения. Аналоги такие у нас в мире существуют. Это и F-35, и "Гриппен", и "Рафаль". Только мы поставили перед собой задачу поставить очень дешевый и эффективный самолет. У нас будет цена, надеюсь, где-то от $25 до $30 млн, а у них — от $60 до $90 млн»,— сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на авиасалоне

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Серийные поставки Checkmate планируется начать с 2026 года

Серийные поставки Checkmate планируется начать с 2026 года

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Портфель заказов на новый легкий истребитель может составить 300 аппаратов

Портфель заказов на новый легкий истребитель может составить 300 аппаратов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Модель нового российского однодвигательного истребителя Checkmate во время презентации

Модель нового российского однодвигательного истребителя Checkmate во время презентации

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Посетители салона во время презентации модели истребителя Checkmate

Посетители салона во время презентации модели истребителя Checkmate

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Вертолеты Ми-38Т и Ми-26Т2В во время показательных полетов

Вертолеты Ми-38Т и Ми-26Т2В во время показательных полетов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Посетители авиационно-космического салона

Посетители авиационно-космического салона

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал»

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Истребители Су-35С пилотажной группы ВКС «Русские витязи» во время показательных полетов

Истребители Су-35С пилотажной группы ВКС «Русские витязи» во время показательных полетов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Оперативно-тактический комплекс воздушного мониторинга ZALA421-16Е5 производства ижевской компании ZALA AERO GROUP

Оперативно-тактический комплекс воздушного мониторинга ZALA421-16Е5 производства ижевской компании ZALA AERO GROUP

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Кабина пилотов среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300

Кабина пилотов среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Многоцелевой легкий самолет ТВС-2МС

Многоцелевой легкий самолет ТВС-2МС

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000

Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Посетители салона на стенде НПО «Звезда»

Посетители салона на стенде НПО «Звезда»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Стенд компании «Сухой»

Стенд компании «Сухой»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Посетители салона в павильоне Роскосмоса

Посетители салона в павильоне Роскосмоса

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Презентация нового двигателя ВК-650В завода имени Климова

Презентация нового двигателя ВК-650В завода имени Климова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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МАКС-2021 будет идти с 20 по 25 июля
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

На переднем плане слева направо: министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, президент России Владимир Путин и гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский у павильона с новым российским однодвигательным истребителем Checkmate

Фото: пресс-служба президента РФ

В этом году участие в мероприятии принимают 479 компаний из 19 стран
Беспилотный вертолет БАС-200

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Учебная модификация ударного вертолета Ми-28Н

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Посол Нигерии Абдуллахи Йибаиквал Шеху (второй слева) у стенда «Вертолеты России»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Боевой разведывательно-ударный вертолет палубного базирования Ка-52К

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Многоцелевой вертолет Ми-38

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Посетители салона

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000 и многоцелевой вертолет Airbus Helicopters H-145

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Военно-транспортный самолет Ил-78М-90А

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Иностранные гости на МАКС-2021

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Многоцелевой вертолет Ка-226Т

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Cреднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-300

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Cреднемагистральные пассажирские самолеты МС-21-310 (слева) и МС-21-300

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: министр промышленности и торговли России Денис Мантуров (третий), президент России Владимир Путин (четвертый), вице-премьер Юрий Борисов (пятый) и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов (шестой) во время посещения МАКС-2021

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на МАКС-2021

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На МАКС-2021 показали новый российский однодвигательный истребитель Checkmate. Его первый полет запланирован на 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Checkmate имеет возможность совершать длительный сверхзвуковой полет и способен атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Стоимость российского истребителя Сheсkmate составит $25–30 млн

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Это легкий истребитель пятого поколения. Аналоги такие у нас в мире существуют. Это и F-35, и "Гриппен", и "Рафаль". Только мы поставили перед собой задачу поставить очень дешевый и эффективный самолет. У нас будет цена, надеюсь, где-то от $25 до $30 млн, а у них — от $60 до $90 млн»,— сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на авиасалоне

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Серийные поставки Checkmate планируется начать с 2026 года

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Портфель заказов на новый легкий истребитель может составить 300 аппаратов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Модель нового российского однодвигательного истребителя Checkmate во время презентации

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Посетители салона во время презентации модели истребителя Checkmate

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Вертолеты Ми-38Т и Ми-26Т2В во время показательных полетов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Посетители авиационно-космического салона

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Истребители Су-35С пилотажной группы ВКС «Русские витязи» во время показательных полетов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Оперативно-тактический комплекс воздушного мониторинга ZALA421-16Е5 производства ижевской компании ZALA AERO GROUP

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Кабина пилотов среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Многоцелевой легкий самолет ТВС-2МС

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-1000

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Посетители салона на стенде НПО «Звезда»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Стенд компании «Сухой»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Посетители салона в павильоне Роскосмоса

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Презентация нового двигателя ВК-650В завода имени Климова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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