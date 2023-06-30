Авиасалон МАКС официально перенесен на 2024 год

Организаторы Международного авиационно-космического салона (МАКС) сообщили, что проведение мероприятия запланировано на 2024 и 2025 год. Этим летом авиасалон проводиться не будет.

В сообщении организаторов отмечается, что АО «Авиасалон» продолжит работу с «действующими и перспективными участниками и экспонентами МАКС, в том числе среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны».

Международный авиационно-космический салон — это аэрокосмическая выставка, которая традиционно проводится с периодичностью раз в два года в подмосковном городе Жуковском на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова. Впервые выставка состоялась в 1993 году.

В 2023 году авиасалон должен был пройти с 25 по 30 июля. В конце мая источники «Ъ» сообщили, что его перенесли на более поздний срок по соображениям безопасности. 23 июня «Ростех» сообщил, что МАКС, вероятно, перенесут на 2024 год.

Подробнее — в материале «Ъ» «МАКС переносится как на крыльях».