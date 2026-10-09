Глава Минобороны Нидерландов назвала Россию врагом
09.10.2026, 06:37
Министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгёз-Зегериус во время обсуждения оборонного бюджета страны заявила, что Россия больше не «агрессор», а «враг». Как обращает внимание NL Times, министр использовала обсуждение бюджета, чтобы привлечь внимание к «растущей угрозе со стороны России».
«Россия больше не агрессор. Это эвфемизм, который вы от меня больше не услышите»,— сказала она. Министр добавила, что Нидерланды не могут позволить себе быть «наивными в этом вопросе», хоть и сделала оговорку: «Это не значит, что мы воюем. Но и безмятежный мир тоже очень далек». Госпожа Ешилгёз-Зегериус проинформировала, что нидерландские войска сейчас проходят подготовку в Эстонии, чтобы «показать» России, что НАТО готово защищать свою восточную границу.
Российское посольство в Нидерландах выразило обеспокоенность из-за слов министра. «Публично назвав Россию "врагом" Нидерландов, госпожа Ешилгёз-Зегериус в очередной раз продемонстрировала приверженность Гааги деструктивному курсу конфронтации. Фактически, она бесстыдно показала свое желание спровоцировать вооруженный конфликт с нашей страной»,— сообщается в заявлении дипломатической миссии.
В посольстве также отметили, что не потерпят попыток обращаться к России с угрозами и ультиматумами. «Любое посягательство на безопасность и суверенитет Российской Федерации встретит немедленный, быстрый и сокрушительный ответ»,— отмечается в публикации.