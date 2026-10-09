Глава Минобороны Нидерландов назвала Россию врагом

«Россия больше не агрессор. Это эвфемизм, который вы от меня больше не услышите»,— сказала она. Министр добавила, что Нидерланды не могут позволить себе быть «наивными в этом вопросе», хоть и сделала оговорку: «Это не значит, что мы воюем. Но и безмятежный мир тоже очень далек». Госпожа Ешилгёз-Зегериус проинформировала, что нидерландские войска сейчас проходят подготовку в Эстонии, чтобы «показать» России, что НАТО готово защищать свою восточную границу.