Авиасалон МАКС перенесен на неопределенный срок

Авиасалон МАКС, запланированный на 25-30 июля, решили перенести на более поздний срок, сообщили «Ъ» источники в авиаотрасли. По их словам, решение связано «с соображениями безопасности».

Как сообщили источники «РИА Новости», в четверг, 25 мая, пройдет совещание, на котором обсудят: провести авиасалон в конце июля или перенести его на 2024 год. Источник ТАСС в оргкомитете сообщил, что мероприятие в этом году не состоится, оно пройдет в 2024 году.

Официально организаторы авиасалона ситуацию вокруг возможной отмены мероприятия не комментируют.

Международный авиационно-космический салон — это аэрокосмическая выставка, которая традиционно проводится с периодичностью раз в два года в подмосковном городе Жуковском, на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова, недалеко от Москвы. Впервые выставка состоялась в 1993 году.

Александр Кислов