Краткая история авиасалона МАКС

Авиасалон МАКС, запланированный на конец июля 2023 года, решили перенести на более поздний срок, сообщили «Ъ» источники в авиаотрасли. По их словам, решение связано «с соображениями безопасности». История авиасалона — в материале «Ъ».

Первая в России Международная авиационная выставка прошла в 1911 году в Михайловском манеже Санкт-Петербурга. Начиная с 1933 года их традиционно устраивают в августе, когда отмечается День воздушного флота, местом проведения авиашоу стал аэродром в Тушино. Первый авиасалон в городе Жуковском прошел в 1990 году перед инженерным корпусом Центрального аэрогидродинамического института. После распада СССР авиационная выставка переехала в Жуковский на постоянной основе. В 1992 году она состоялась под названием «Мосаэрошоу-92» на базе Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова.

В 1993 году президент Борис Ельцин утвердил территорию ЛИИ единым местом проведения международных авиасалонов в России. Тогда же мероприятие получило свое нынешнее название — Международный авиационно-космический салон (МАКС). С тех пор МАКС, собирающий раз в два года около полумиллиона посетителей и сотни компаний-участников, стал крупнейшим авиасалоном в Восточной Европе и одним из крупнейших в мире. До 2009 года выставку организовывало Федеральное агентство по промышленности, затем обязанности перешли к правительству Москвы и ОАО «Авиасалон».

МАКС 1995 года считается самым неудачным в истории мероприятия. Его неожиданно пропустил президент Борис Ельцин, а само шоу провалилось с точки зрения организации. Еще один удар по репутации МАКС пережил в 1999 году, когда в авиасалоне отказалась участвовать компания Airbus. Зато в 2001 году в авиасалоне поучаствовал концерн EADS. В том же году был установлен рекорд посещаемости: на шоу побывали 660 тыс. человек.

Несмотря на то что с самого начала МАКС собирал много посетителей, лишь в 2003 году, когда организаторы стали делать упор на зрелищность, он показал прибыль, а в 2005 году у него появилась и ощутимая деловая составляющая — заключенные контракты на $4 млрд. В 2011 году стоимость контрактов превысила $10 млрд, а в 2013 году оценивалась в рекордные $21,2 млрд.

Последний на данный момент МАКС прошел с 20 по 25 июля 2021 года. Мероприятие было под угрозой из-за пандемии COVID-19, но отменять его не стали. В церемонии открытия принял участие Владимир Путин. Среди премьер были — макет перспективного однодвигательного истребителя ЛТС (Checkmate/Шах-и-мат/Су-75), лайнер МС-21-310 (впервые показана модификация с отечественными двигателями ПД-14), летающая лаборатория Як-40ЛЛ со сверхпроводящим электродвигателем, тяжелый ударный беспилотник «Охотник» (макет), авиационная управляемая ракета «Гром-Э2».