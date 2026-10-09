За восемь месяцев 118,1 тыс. авиарейсов были выполнены с задержкой на два часа

По данным Росавиации, предоставленным “Ъ” Минтрансом, за восемь месяцев количество рейсов, выполненных с задержкой более двух часов, составило 118,1 тыс., что на 20,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года (98,2 тыс. рейсов). За тот же период, по данным «АльфаСтрахования», число задержек от двух часов увеличилось в 1,9 раза, до 65 тыс. рейсов (11%). Столь существенную разницу в показателях собеседники “Ъ” в отрасли объясняют тем, что статистику Росавиации «размывает» большое количество своевременно выполняемых рейсов малой и госавиации (включает военные самолеты, санавиацию и т. д.), а также чартерных и грузовых самолетов. Авиапредприятия обязаны, но не всегда сообщают о задержках, вызванных «Коврами».