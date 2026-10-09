За восемь месяцев 118,1 тыс. авиарейсов были выполнены с задержкой на два часа
09.10.2026, 06:32
По данным Росавиации, предоставленным “Ъ” Минтрансом, за восемь месяцев количество рейсов, выполненных с задержкой более двух часов, составило 118,1 тыс., что на 20,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года (98,2 тыс. рейсов). За тот же период, по данным «АльфаСтрахования», число задержек от двух часов увеличилось в 1,9 раза, до 65 тыс. рейсов (11%). Столь существенную разницу в показателях собеседники “Ъ” в отрасли объясняют тем, что статистику Росавиации «размывает» большое количество своевременно выполняемых рейсов малой и госавиации (включает военные самолеты, санавиацию и т. д.), а также чартерных и грузовых самолетов. Авиапредприятия обязаны, но не всегда сообщают о задержках, вызванных «Коврами».
В Росавиации пояснили “Ъ”, что мониторинг задержек ведет Госкорпорация по ОрВД и в статистику попадают все задержки, в том числе связанные с введением сигнала «Ковер». Там подчеркнули, что это не «добровольные сообщения»: авиакомпании обязаны информировать о задержке рейса в соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов. Помимо «Ковров» и метеоусловий, среди причин задержек Росавиация также отслеживает и фактор технической неисправности самолетов.
В Минтрансе заявили “Ъ”, что доля задержек рейсов, обусловленных техпричинами, в общем количестве задержанных рейсов в 2026 году по сравнению с 2025 годом снизилась с 12,7% до 10,1%. Двое собеседников “Ъ” в авиаотрасли считают, что снижение показателя связано с сокращением провозных емкостей в целом.