«Ростех» сообщил о переносе авиасалона МАКС на 2024 год

Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов. В свою очередь, Минпромторг не подтвердил, что рассылал письмо о переносе.

«Есть письмо вице-премьера--министра промышленности и торговли Дениса Валентиновича Мантурова, где он дает согласие на перенос авиасалона МАКС на 2024 год. Поэтому, вероятнее всего, в текущем году МАКС не состоится, но при этом все договоры сохраняют силу, все участники сохраняются и то же мероприятие пройдет год спустя»,— сказал господин Кладов ТАСС на Международном военно-морском салоне.

В разговоре со «Звездой» представитель Минпромторга заявил, что ведомство не отправляло письмо с согласием на перенос авиасалона.

Международный авиационно-космический салон — это аэрокосмическая выставка, которая традиционно проводится с периодичностью раз в два года в подмосковном городе Жуковском на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова недалеко от Москвы. Впервые выставка состоялась в 1993 году.

В 2023 году авиасалон должен был пройти с 25 по 30 июля. В конце мая источники «Ъ» сообщили, что его перенесли на более поздний срок по соображениям безопасности. Источник ТАСС в оргкомитете говорил, что выставка пройдет в 2024 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «МАКС переносится как на крыльях».

Олеся Павленко