Bloomberg: Disney обсуждает с киностудиями продвижение конкурента IMAX
09.10.2026, 06:52
Компания Walt Disney предложила другим киностудиям перейти на новый широкоформатный стандарт Infinity Vision, который называют главным конкурентом IMAX. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Disney провела закрытые встречи с Paramount Pictures, Universal Pictures, Lionsgate Studios и Sony Pictures Entertainment. Собеседники Bloomberg отмечают, что киностудии проявили первоначальный интерес к предложению, однако некоторые из них выжидают, чтобы оценить эффект от маркетинга на премьере фильма «Мстители: Судный день» в декабре.
Эксперты, опрошенные агентством, считают, что Disney будет непросто убедить другие студии присоединиться к инициативе из-за их тесного сотрудничества с IMAX. Голливудские компании регулярно планируют даты премьер исходя из того, какое количество экранов IMAX будет доступно для показа их картин.
Для получения сертификата Infinity Vision залы должны соответствовать определенным критериям, среди которых — ширина экрана от 15 метров, лазерная проекция и объемный звук Dolby 7.1. В мире этим требованиям уже соответствуют около 5,5 тыс. экранов, что втрое превышает всю сеть IMAX.
Как отмечает Bloomberg, запуск Infinity Vision обусловлен стремлением Disney компенсировать отсутствие эксклюзивного доступа к залам IMAX во время декабрьских праздников: площадки заранее забронированы под релиз фильма Warner Bros. «Дюна: Часть третья» — в эти же даты на экраны выходит новая часть «Мстителей» от Disney.