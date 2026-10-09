Bloomberg: Disney обсуждает с киностудиями продвижение конкурента IMAX

По данным агентства, Disney провела закрытые встречи с Paramount Pictures, Universal Pictures, Lionsgate Studios и Sony Pictures Entertainment. Собеседники Bloomberg отмечают, что киностудии проявили первоначальный интерес к предложению, однако некоторые из них выжидают, чтобы оценить эффект от маркетинга на премьере фильма «Мстители: Судный день» в декабре.