МВФ выделит Украине второй транш на $890 млн

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) объявил о решении выделить Украине второй транш на $890 млн. Деньги предоставляют в рамках одобренного в марте механизма расширенного кредитования (EFE). Он предполагает четырехлетнюю программу поддержки Украины с финансированием на $15,6 млрд. Первый транш на $2,7 млрд поступил в апреле.

МВФ прогнозирует рост ВВП Украины в 2024 году на уровне 3,2%, в 2025 году — 6,5%, в 2026 году — 5%, в 2027 году — на 4%. По данным фонда, в 2022 году ВВП страны упал на 29,1%. Прогноз на 2023 год оставлен без изменений — ожидается рост украинского ВВП на 1–3%. Этого показателя рассчитывают добиться за счет восстановления внутреннего спроса, замедления инфляции и укрепления валютных резервов.

«Совет исполнительных директоров МВФ завершил сегодня первый обзор механизма расширенного кредитования для Украины. Итоги первого обзора позволяют руководству немедленно выделить сумму в размере 663,9 млн SDR (special drawing rights — специальные права заимствования: расчетные денежные единицы МВФ), равную около $890 млн»,— говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте фонда.

Украинский Минфин заложил в проект бюджета на 2023 год дефицит на $38 млрд. По оценкам властей, ежемесячно стране требуется от иностранных партнеров по $3 млрд. В конце марта группа стран—кредиторов Украины продлила мораторий на погашение долга страны до 2027 года. До этого времени будет действовать программа МВФ по экстренной помощи Киеву.

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Лаура Кеффер