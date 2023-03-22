Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МВФ достиг соглашения с Украиной о кредите на $15,6 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) на рабочем уровне достиг договоренностей с Украиной о возможной кредитной программе на сумму в $15,6 млрд долларов на четыре года. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Фото: Yuri Gripas/File Photo, Reuters

Фото: Yuri Gripas/File Photo, Reuters

«МВФ и власти Украины достигли соглашения на рабочем уровне о предоставлении займа в формате механизма расширенного кредитования (EFF) на сумму $15,6 млрд на 48 месяцев»,— говорится в сообщении фонда.

В начале февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что западные страны давят на МВФ, чтобы добиться запуска рассчитанной на 3-4 года программы кредитования Украины общей суммой $14-16 млрд.

Минфин Украины заложил в проект бюджета на 2023 год дефицит в $38 млрд. Ежемесячно Украине требуется от иностранных партнеров $3 млрд. По данным на конец декабря 2022 года, госдолг Украины превысил $107 млрд.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...