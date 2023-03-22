МВФ достиг соглашения с Украиной о кредите на $15,6 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) на рабочем уровне достиг договоренностей с Украиной о возможной кредитной программе на сумму в $15,6 млрд долларов на четыре года. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuri Gripas/File Photo, Reuters Фото: Yuri Gripas/File Photo, Reuters

«МВФ и власти Украины достигли соглашения на рабочем уровне о предоставлении займа в формате механизма расширенного кредитования (EFF) на сумму $15,6 млрд на 48 месяцев»,— говорится в сообщении фонда.

В начале февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что западные страны давят на МВФ, чтобы добиться запуска рассчитанной на 3-4 года программы кредитования Украины общей суммой $14-16 млрд.

Минфин Украины заложил в проект бюджета на 2023 год дефицит в $38 млрд. Ежемесячно Украине требуется от иностранных партнеров $3 млрд. По данным на конец декабря 2022 года, госдолг Украины превысил $107 млрд.

Анастасия Ларина