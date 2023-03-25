Кредиторы Украины отсрочили выплаты по внешнему долгу до 2027 года

Группа стран—кредиторов Украины продлила мораторий на погашение долга страны до 2027 года, сообщает Bloomberg. До этого времени будет действовать программа Международного валютного фонда (МВФ) по экстренной помощи Киеву.
Фото: Anna Rose Layden NO RESALES. NO ARCHIVES, Reuters
По данным агентства, соглашение кредиторов было согласовано в четверг, 23 марта. Ранее на этой неделе МВФ также согласовал предоставление Украине кредитной программы на $15,6 млрд, что является первым за всю историю фонда кредитом, выделенным стране, где идут военные действия.
Украинский Минфин заложил в проект бюджета на 2023 год дефицит на $38 млрд. Ежемесячно стране требуется от иностранных партнеров по $3 млрд. По данным на конец декабря 2022 года, госдолг Украины превысил $107 млрд.
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