Госдеп США: присутствие ЧВК «Вагнер» не способствует стабильности в Белоруссии

Представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что нахождение в Белоруссии сил частной военной компании «Вагнер» не будет способствовать стабильности страны. США продолжат усилия по привлечению ЧВК «Вагнер» к ответственности, отметил господин Миллер.

«Как я говорил раньше, решение пригласить "Вагнер" в Белоруссию стало еще одним знаком, что режим Лукашенко отдает приоритет интересам Владимира Путина перед интересами своего народа. Присутствие "Вагнера" никогда не способствовало стабильности, где бы они ни были»,— сказал представитель Госдепа на брифинге (цитата по записи брифинга на YouTube).

Господин Миллер подчеркнул, что США продолжат призывать страны не приглашать к себе ЧВК «Вагнер». Он отметил, что Вашингтон не располагает информацией о том, где находятся основатель ЧВК Евгений Пригожин и другие представители компании.

27 июня США ввели санкции в отношении четырех юридических и одного физического лица, которые, по версии Вашингтона, связаны с Евгением Пригожиным и занимаются нелегальной продажей золота и алмазов, добытых в ЦАР и Судане. В январе США объявили ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией.

Евгений Пригожин 23 июня объявил о марше ЧВК «Вагнер» на Москву. Российские власти восприняли его действия как вооруженный мятеж и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Бойцы ЧВК пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евгений Пригожин сообщал, что его бойцы ушли в полевые лагеря. Сам основатель ЧВК уехал в Белоруссию. ФСБ закрыла уголовное дело в отношении Евгения Пригожина. Позднее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова помочь бойцам ЧВК с размещением в стране, предоставив им заброшенную воинскую часть.

О том, как удалось решить ситуацию с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер»,— в публикации «Ъ» «Союзный государь».

Эрдни Кагалтынов