Правительство определило октябрьские квоты на импорт семян из недружественных стран

Правительство России утвердило список семян, ввоз которых из недружественных стран может быть ограничен с 1 октября по 31 декабря 2023 года. В перечень, в частности, вошли семена картофеля, пшеницы, ржи и ячменя, следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В список также вошли семена кукурузы, сои, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. Из постановления следует, что распределять объемы квот на ввоз обозначенных категорий семян и определять правила их распределения сможет Минсельхоз РФ.

Власти России еще в октябре 2022 года называли зависимость от импортных семян одной из ключевых проблем российской сельхозотрасли. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в интервью «Ъ» говорил, что власти планируют «поступательно и аккуратно» уменьшать квоты на импорт семян в перспективе следующих трех лет по мере увеличения внутреннего производства семян.

О том, что идея о квотировании импорта семян обсуждается в правительстве, 14 июня заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко. Она отметила, что пороговые значения Доктрины продбезопасности в 75% российских семян «должны быть достигнуты». По ее мнению, российские семена позволят обеспечить продовольственную безопасность страны.

Эрдни Кагалтынов