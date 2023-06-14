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Коммерсантъ FM
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Правительство России рассматривает возможность введения квот на импорт иностранных семян

Правительство России прорабатывает введение квот на импорт зарубежных семян в Россию, сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко. По ее словам, скоро могут принять соответствующие решения.

«Что касается квотирования ввоза иностранных семян — эта идея в проработке, такие решения, скорее всего, скоро на площадке правительства мы увидим»,— сказала Виктория Абрамченко «РИА Новости» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Госпожа Абрамченко сообщила, что власти России обсуждали этот вопрос с Ассоциацией европейского бизнеса. «Коллеги переживали по поводу возможности закрытия российского рынка, мы объяснили правила игры… Переговоры не привели к тому, что иностранцы отказались работать в России. Без семян мы не останемся»,— сказала она.

Виктория Абрамченко отметила, что пороговые значения Доктрины продбезопасности в 75% российских семян «должны быть достигнуты». По ее мнению, российские семена позволят обеспечить продовольственную безопасность страны.

Олеся Павленко

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