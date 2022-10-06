Урожай курсу не помеха

Одной из ключевых тем вчерашней стратегической сессии на полях выставки «Золотая осень», несмотря на высокие результаты агропромышленного комплекса (АПК) в части производства сырья, стали отраслевые проблемы. Среди них зависимость от импортных семян, оборудования и техники: их производство предлагается наращивать за счет увеличения льготного кредитования подобных проектов — а также отставание в экспорте зерна, которое может обернуться затовариванием рынка, в силу чего требуется стимулирование переработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возглавляемое Михаилом Мишустиным правительство рассчитывает направить избытки ресурсов аграрного рынка на выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Возглавляемое Михаилом Мишустиным правительство рассчитывает направить избытки ресурсов аграрного рынка на выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На стратегической сессии «Продовольственная безопасность России и мира» в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень» вчера чиновники и предприниматели представили свое видение текущего состояния АПК. С одной стороны, как следовало из выступления премьер-министра Михаила Мишустина, сектор считают в правительстве устойчивым — ожидаются рекордные урожаи зерна, фруктов и ягод, а экспорт за январь—август вырос на 16% год к году. Отметим, нередко результаты отрасли связывались с весьма значительными объемами господдержки — в бюджете-2022, по словам премьера, на реализацию госпрограммы развития АПК было предусмотрено более 280 млрд руб., но в силу «сложной ситуации» к концу сентября в сектор было направлено уже 380 млрд руб. В частности, дополнительные средства выделялись на субсидирование льготных кредитов после роста ключевой ставки и расширение самой программы. В 2023 году, сообщил премьер, в бюджете госпрограммы заложено более 340 млрд руб.

С другой стороны, в отрасли накоплено немало проблем — и конъюнктурных (сложности с логистикой и расчетами, а также волатильность курса), и системных, выявленных на фоне санкций и ухода западных компаний из РФ,— в первую очередь это зависимость от импорта, в том числе, по словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, семян: отечественные селекция и генетика, по сути, не развивались. Обеспечить рынок собственной селекцией, по его словам, нужно в перспективе двух-трех лет. Вторая проблема — значительная доля импортной сельхозтехники и трудности с ее обслуживанием. Хотя, по оценкам Дмитрия Патрушева, с весны ситуация уже стала «чуть лучше» — в силу роста собственного производства и поступления запчастей.

По оценкам участников рынка, с задачей обновления парка техники АПК в целом справился, но ситуация остается неоднородной — как отметил председатель правления «Союза экспортеров зерна» Эдуард Зернин, например, в овощеводстве импортозамещение «в самом начале пути». Помочь, по его мнению, может наращивание финансирования приоритетных проектов локализации и развития производственно-компонентной базы для сельхозтехники за счет льготных кредитов Фонда развития промышленности — текущих лимитов не хватает для запуска масштабных производств, поэтому необходимо увеличить максимальные суммы займа с 5 млрд руб. до 15 млрд руб.

В качестве фактора риска в отрасли также отмечено отставание экспорта зерновых — как сообщил Дмитрий Патрушев, его планируется компенсировать в четвертом квартале, пока же с начала года вывезено около 8,3 млн тонн зерна. По оценкам Эдуарда Зернина, отставание составляет «стабильно 20% от предыдущего сезона» — с учетом рекордного урожая (прогнозируется около 150 млн тонн) «недовывоз» зерна приведет к затовариванию внутреннего рынка. Для балансировки, полагает он, необходимо развивать переработку для наращивания выпуска товаров с добавленной стоимостью — как для внутреннего потребления, так и для экспорта. В ответ Дмитрий Патрушев заверил, что продуктов переработки в структуре экспорта становится «все больше и больше» (рост в полтора раза за пять лет) — Минсельхоз в целом готов поддерживать эту тенденцию, содействуя продвижению на новые рынки. В пример министр привел введение пошлин на экспорт зерна, вызвавшее четырехкратный рост экспорта муки, и пообещал «и дальше это делать, чтобы задать понятные условия для работы бизнеса».

Евгения Крючкова