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Коммерсантъ FM
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Урожай курсу не помеха

Минсельхоз продолжит защищать аграрный рынок от экспортной выручки

Одной из ключевых тем вчерашней стратегической сессии на полях выставки «Золотая осень», несмотря на высокие результаты агропромышленного комплекса (АПК) в части производства сырья, стали отраслевые проблемы. Среди них зависимость от импортных семян, оборудования и техники: их производство предлагается наращивать за счет увеличения льготного кредитования подобных проектов — а также отставание в экспорте зерна, которое может обернуться затовариванием рынка, в силу чего требуется стимулирование переработки.

Возглавляемое Михаилом Мишустиным правительство рассчитывает направить избытки ресурсов аграрного рынка на выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью

Возглавляемое Михаилом Мишустиным правительство рассчитывает направить избытки ресурсов аграрного рынка на выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Возглавляемое Михаилом Мишустиным правительство рассчитывает направить избытки ресурсов аграрного рынка на выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На стратегической сессии «Продовольственная безопасность России и мира» в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень» вчера чиновники и предприниматели представили свое видение текущего состояния АПК. С одной стороны, как следовало из выступления премьер-министра Михаила Мишустина, сектор считают в правительстве устойчивым — ожидаются рекордные урожаи зерна, фруктов и ягод, а экспорт за январь—август вырос на 16% год к году. Отметим, нередко результаты отрасли связывались с весьма значительными объемами господдержки — в бюджете-2022, по словам премьера, на реализацию госпрограммы развития АПК было предусмотрено более 280 млрд руб., но в силу «сложной ситуации» к концу сентября в сектор было направлено уже 380 млрд руб. В частности, дополнительные средства выделялись на субсидирование льготных кредитов после роста ключевой ставки и расширение самой программы. В 2023 году, сообщил премьер, в бюджете госпрограммы заложено более 340 млрд руб.

С другой стороны, в отрасли накоплено немало проблем — и конъюнктурных (сложности с логистикой и расчетами, а также волатильность курса), и системных, выявленных на фоне санкций и ухода западных компаний из РФ,— в первую очередь это зависимость от импорта, в том числе, по словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, семян: отечественные селекция и генетика, по сути, не развивались. Обеспечить рынок собственной селекцией, по его словам, нужно в перспективе двух-трех лет. Вторая проблема — значительная доля импортной сельхозтехники и трудности с ее обслуживанием. Хотя, по оценкам Дмитрия Патрушева, с весны ситуация уже стала «чуть лучше» — в силу роста собственного производства и поступления запчастей.

По оценкам участников рынка, с задачей обновления парка техники АПК в целом справился, но ситуация остается неоднородной — как отметил председатель правления «Союза экспортеров зерна» Эдуард Зернин, например, в овощеводстве импортозамещение «в самом начале пути». Помочь, по его мнению, может наращивание финансирования приоритетных проектов локализации и развития производственно-компонентной базы для сельхозтехники за счет льготных кредитов Фонда развития промышленности — текущих лимитов не хватает для запуска масштабных производств, поэтому необходимо увеличить максимальные суммы займа с 5 млрд руб. до 15 млрд руб.

В качестве фактора риска в отрасли также отмечено отставание экспорта зерновых — как сообщил Дмитрий Патрушев, его планируется компенсировать в четвертом квартале, пока же с начала года вывезено около 8,3 млн тонн зерна. По оценкам Эдуарда Зернина, отставание составляет «стабильно 20% от предыдущего сезона» — с учетом рекордного урожая (прогнозируется около 150 млн тонн) «недовывоз» зерна приведет к затовариванию внутреннего рынка. Для балансировки, полагает он, необходимо развивать переработку для наращивания выпуска товаров с добавленной стоимостью — как для внутреннего потребления, так и для экспорта. В ответ Дмитрий Патрушев заверил, что продуктов переработки в структуре экспорта становится «все больше и больше» (рост в полтора раза за пять лет) — Минсельхоз в целом готов поддерживать эту тенденцию, содействуя продвижению на новые рынки. В пример министр привел введение пошлин на экспорт зерна, вызвавшее четырехкратный рост экспорта муки, и пообещал «и дальше это делать, чтобы задать понятные условия для работы бизнеса».

Евгения Крючкова

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