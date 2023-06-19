МИД уполномочен упредить

Действия, представляющие угрозу безопасности военным РФ в Приднестровье, будут рассматриваться как нападение на Россию, заявили в российском МИДе. Ведомство выступило с предупреждением в годовщину начала боевых действий в Бендерах и на фоне контрнаступательных действий Украины. В Приднестровье «признаков подготовки к нападению» не видят, но считают, что угроза есть.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Рекламный плакат «Армии России» в Тирасполе

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По приднестровской теме на этот раз высказался директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Дипломат заявил агентству ТАСС, что «российские вооруженные силы будут адекватно реагировать на любые провокации против наших военных в Приднестровье и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, а также военных складов в населенном пункте Колбасна».

«Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию»,— предупредил господин Полищук.

Прозвучавшее предупреждение — далеко не первое. В феврале этого года об адекватном ответе в случае неких провокаций заявляло и российское Минобороны. Провокаций, впрочем, не случилось.

Интервью с Алексеем Полищуком было опубликовано 19 июня. В этот день в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) ежегодно проходят памятные мероприятия в связи с самым трагическим эпизодом конфликта на Днестре — началом боев в городе Бендеры. Эскалация завершилась подписанием 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии Борисом Ельциным и Мирчей Снегуром «Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова».

Этот документ стал основанием для начала миротворческой операции с участием в том числе российских военных, которая продолжается до сих пор. В соглашении также говорится о необходимости урегулировать приднестровский конфликт мирным путем через переговоры.

С последним — проблемы. Переговорный формат «5+2» (Молдавия и Приднестровье — стороны конфликта, ОБСЕ, Россия, Украина — посредники, США и ЕС — наблюдатели) забуксовал в 2019 году. А после того как 24 февраля 2022 года РФ начала специальную военную операцию на Украине, о совместном участии Москвы и Киева в урегулировании конфликта на Днестре, не могло быть и речи.

В Москве, правда, считают, что масштабный конфликт с Киевом не должен мешать заниматься конфликтом поменьше. «Сегодня важно стремиться к возобновлению встреч в доказавшем свою востребованность формате "5+2", альтернативы которому не просматривается, и приданию динамики прямому диалогу между Кишиневом и Тирасполем для решения конкретных социально-экономических и гуманитарных вопросов. Россия готова и далее содействовать поддержанию мира и стабильности в регионе»,— полагает Алексей Полищук.

В фарватере этой позиции следуют и приднестровские власти. «У этой площадки (имеется в виду формат "5+2".— “Ъ”) много преимуществ: равенство сторон, демократичность, четкие принципы и процедуры, предусматривающие учет ранее достигнутых договоренностей и приоритет социально-экономических и гуманитарных вопросов. Формат "5+2" нацелен на честный состязательный переговорный процесс, чтобы при международном участии находить взаимоприемлемые решения. В нынешних региональных и геополитических условиях это особенно востребовано»,— заявил 19 июня в интервью «РИА Новости» лидер ПМР Вадим Красносельский.

В том же интервью он отметил, что «признаков подготовки к прямому нападению на Приднестровье сейчас нет». «Но это не значит, что нам ничего не угрожает»,— добавил господин Красносельский.

Когда Москва и Тирасполь говорят об угрозах для Приднестровья, они, очевидно, имеют в виду Кишинев и Киев. С прошлого года Украина закрыла приднестровский сегмент границы с Молдавией и подтянула туда войска. Непризнанная республика воспринимается Киевом как источник угрозы в связи с дислокацией там военных РФ — Оперативной группы российских войск (ОГРВ; охраняет склады в Колбасне) и миротворцев. Всего это около 1,5 тыс. человек. Впрочем, у Приднестровья имеются еще и собственные вооруженные силы, численность которых, по разным данным, составляет 5,5–8 тыс. человек.

Кишинев на приднестровском направлении никаких действий, которые можно было бы расценивать как некую мобилизацию, не предпринимал и не предпринимает. Правда, в этом году Уголовный кодекс Молдавии был дополнен статьей «Сепаратизм», под которую теоретически подпадает любой приднестровский чиновник.

В то же время Кишинев и Киев объединяет общий подход к переговорам по урегулированию приднестровского конфликта. Молдавия и Украина не видят сейчас смысла их вести, тем более с участием России.

Молдавский вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян в недавнем интервью радиостанции «Голос Бессарабии» отметил, что невозможно реанимировать «5+2», пока два его участника — Россия и Украина — воюют друг с другом. При этом он выразил уверенность, что «от исхода войны на Украине во многом зависит приднестровское урегулирование, а также будущее других конфликтов в регионе, в том числе на Южном Кавказе».

По сути, это продолжение мысли украинского президента Владимира Зеленского, который предлагает заняться Приднестровьем позже. На саммите Европейского политического сообщества, который Молдавия принимала 1 июня, господин Зеленский, с одной стороны, похоронил формат «5+2», а с другой — предложил дождаться победы Украины.

«Вы видите жизнь в "5+2"? Видите результат? Для чего говорить про проект, который неживой. Нет смысла про него говорить. Нужно говорить с позиции сильной державы, державы-победителя, которая отвоевала свою землю. В этот момент и нужно будет говорить (о приднестровском урегулировании.— “Ъ”)»,— прокомментировал тогда украинский лидер ситуацию вокруг Приднестровья.

Молдавскую сторону такой подход устраивает. Кишинев, всецело поддерживающий Киев, явно надеется, что успех Украины в нынешнем противостоянии с Россией приведет к более выгодному для Молдавии региональному раскладу.

Отчасти это уже произошло. С прекращением переговорного процесса Москва перестала играть в нем былую роль — ее участие сводится в основном к заявлениям вроде того, с которым сейчас выступил Алексей Полищук. Роль Молдавии и Украины, напротив, возросла. После того как Украина закрыла границу на приднестровском участке, товары в непризнанную республику и из нее можно завозить и вывозить только через молдавскую территорию.

Владимир Соловьев