Москва и Константинополь поспорили о Люблино

Пропагандистской акцией, противоречащей канонам, назвали в РПЦ решение Константинопольского патриархата принять под свою юрисдикцию бывшего священника храма Андрея Первозванного в Люблино Иоанна Коваля. Господин Коваль ранее был лишен церковным судом сана за самовольное изменение текста в «Молитве о святой Руси». Синод Константинопольской церкви счел, что причиной преследования священника стало его отношение к российской спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иоанн Коваль

Фото: Священник Иоанн Коваль / youtube.com Иоанн Коваль

Фото: Священник Иоанн Коваль / youtube.com

«Священный Синод рассмотрел апелляцию, поданную Иоанном Ковалем, который был низложен Русской церковью, и установил, что причины, по которым он был наказан, были не церковными, а из-за его отношения к войне, ведущейся против Украины»,— говорится в документе, опубликованном на сайте Константинопольской патриархии. Синод, отмечается там, принял решение восстановить Иоанна Коваля в священническом сане и взять его под свой омофор, чтобы он смог служить в клире Вселенского патриархата.

Клирика храма Святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля патриарх Кирилл запретил в священнослужении за самовольное исправление текста «Молитвы о Святой Руси» 2 февраля 2023 года. Священник заменил слово «победа» на слово «мир».

11 мая 2023 года Церковный суд Москвы принял решение лишить отца Иоанна сана. «Решение суда мотивировано неповиновением священноначалию со ссылкой на 25-е апостольское правило, где среди прочих тяжких грехов упомянуто клятвопреступление. Подразумевается, что рукополагаемый приносит присягу, в которой обещает неукоснительно исполнять указания священноначалия,— прокомментировал решение суда в мае заместитель председателя Епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин.— На вопрос о том, является ли это решение выражением его политической позиции или принципиального пацифизма, он отказался ответить, не подтвердив ни один из вариантов. Похоже, у него не было веских аргументов в защиту своей позиции». По словам отца Владислава Цыпина, «не просто миролюбие, но пацифизм, то есть принципиальный отказ для христиан участвовать в войнах,— это обычно элемент еретических, сектантских доктрин».

«Так называемое восстановление в сане Иоанна Коваля — пропагандистская, не имеющая ничего общего с канонами, акция Константинопольского патриархата,— прокомментировал решение Константинополя “Ъ” замруководителя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.— Общеизвестным фактом является публичная поддержка турецкой военной операции в Сирии главой Фанара, поэтому пацифистский пафос патриарха Варфоломея ориентирован только на малообразованных и несведущих в международной политике людей». По его словам, «бывшие священники Московского патриархата, получившие "амнистию" Фанара, увы, не смогут претендовать на иную роль, чем роль расходного материала в политических играх, которые ведет патриарх Варфоломей». «После признания украинских раскольников нет никаких сомнений, что Фанар может признать действующим священником кого угодно»,— сказал господин Кипшидзе.

«В начале 2023 года прецедентом стал переход из РПЦ во Вселенский патриархат пятерых священников Литовской митрополии, затем двое клириков Белорусского экзархата РПЦ были приняты Синодом Константинопольской церкви,— напомнил руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.— С точки зрения канонов решения Синода Константинопольской церкви крайне сомнительны: все принятые в Константинополь действительно нарушали присягу и не подчинялись начальству, этого никто не отрицает». Господин Лункин добавил, что сам Иоанн Коваль «настаивал, что его осудили за проукраинскую точку зрения, а не за молитву о мире»: «То есть он сам настаивал на политической мотивации перехода в Константинополь».

Павел Коробов