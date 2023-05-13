Московского священника Иоанна Коваля лишили сана за изменение слов в молитве «О Святой Руси»

Церковный суд Москвы принял решение лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы «О Святой Руси». Приговор вступит в силу после утверждения правящим архиереем (патриарх Руси и Всея Руси Кирилл в Москве). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на зампреда Епархиального суда Москвы протоиерея Владислава Цыпина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клирик храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерей Иоанн Коваль

Фото: Священник Иоанн Коваль / youtube.com Клирик храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерей Иоанн Коваль

Фото: Священник Иоанн Коваль / youtube.com

«Решение суда было о низвержении Коваля из сана. Мотивировано оно неповиновением священноначалию со ссылкой на 25-е апостольское правило, где среди прочих тяжких грехов упомянуто клятвопреступление. Подразумевается, что рукополагаемый приносит присягу, в которой обещает неукоснительно исполнять указания священноначалия»,— сказал Владислав Цыпин. По его словам, Иоанн Коваль отказался признать вину.

Владислав Цыпин заявил, что читать молитву в установленной редакции Иоанна Коваля просили и другие вышестоящие по сану священники. По его словам, он отказался от этого.

Владислав Цыпин добавил, что Иоанн Коваль не стал отвечать на вопрос о том, изменил ли он текст из-за «политической позиции или принципиального пацифизма». По его мнению, у священника не было веских аргументов в пользу своей позиции. «Не просто миролюбие, но пацифизм, то есть принципиальный отказ для христиан участвовать в войнах,— это обычно элемент еретических, сектантских доктрин»,— сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что Иоанн Коваль отредактировал текст молитвы «О Святой Руси», которую обязали читать всех священников Русской православной церкви. Во фразе «Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу» он изменил слово «победа» на «мир». В феврале патриарх Кирилл подписал указ, который запретил Иоанну Ковалю проводить службы.

Олеся Павленко