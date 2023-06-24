Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роскомнадзор заблокировал ряд ресурсов для пресечения распространения призывов к мятежу

В Роскомнадзоре (РКН) назвали причину блокировки некоторых интернет-ресурсов на территории России. Это сделано для того, чтобы пресечь распространение призывов к участию в военном мятеже. Ранее по требованию РКН во «ВКонтакте» было заблокировано сообщество ЧВК «Вагнер». Также заблокированы сайты «РИА ФАН», «Народные новости» и остальных ресурсы медиагруппы «Патриот».

«Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже»,— сообщил «Интерфаксу» регулятор. Он напомнил, что ранее ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 279 Уголовного Кодекса РФ «по факту организации вооруженного мятежа».

Ситуация с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Главное

Читать далее

23 июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». После заявлений господина Пригожина ФСБ 23 июня возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...