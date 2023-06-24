Роскомнадзор заблокировал ряд ресурсов для пресечения распространения призывов к мятежу

В Роскомнадзоре (РКН) назвали причину блокировки некоторых интернет-ресурсов на территории России. Это сделано для того, чтобы пресечь распространение призывов к участию в военном мятеже. Ранее по требованию РКН во «ВКонтакте» было заблокировано сообщество ЧВК «Вагнер». Также заблокированы сайты «РИА ФАН», «Народные новости» и остальных ресурсы медиагруппы «Патриот».

«Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже»,— сообщил «Интерфаксу» регулятор. Он напомнил, что ранее ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 279 Уголовного Кодекса РФ «по факту организации вооруженного мятежа».

23 июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». После заявлений господина Пригожина ФСБ 23 июня возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу.

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Мария Федотова