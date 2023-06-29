Renault перенесла IPO своего подразделения электромобилей

Renault Group решила перенести готовящееся первичное размещение акций (IPO) своего подразделения по выпуску электромобилей Ampere. Об этом в ходе конференции, посвященной обновлению финансового прогноза на 2023 год, заявил финансовый директор компании Тьерри Пьетон.

«Мы ожидаем, что выделение Ampere будет завершено во второй половине этого года, мы продолжим ориентироваться на наиболее благоприятное окно для IPO, и это окно, скорее всего, будет в первом полугодии 2024 года»,— заявил господин Пьетон.

Группа Renault значительно улучшила прогноз на 2023 год. Операционная маржа группы теперь ожидается на уровне 8% против 6%, на которые компания рассчитывала ранее, и 6,2%, прогнозируемых аналитиками. Объем свободных наличных средств от операционной деятельности в автомобильной промышленности должен составить €2,5 млрд против €2 млрд, фигурировавших в прогнозах ранее. Акции компании на фоне улучшения прогнозов выросли на 5,7%.

О том, как выросли мировые продажи электромобилей в 2022 году, «Ъ» рассказал в материале «Ток встал на поток».

Кирилл Сарханянц