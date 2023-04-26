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Коммерсантъ FM
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Ток встал на поток

Мировые продажи электромобилей в 2022 году выросли на 55%

В 2022 году в мире было продано более 10 млн электромобилей, включая аккумуляторные электромобили и гибридные с подзарядкой от электросети. Это на 55% больше, чем в 2021 году, и новый рекорд для таких продаж. В текущем году, как ожидается, продажи электромобилей вырастут еще на 35%, до 14 млн. Такие данные приводятся в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) о прогнозах роста глобального рынка электромобилей.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сейчас в мире используется свыше 26 млн электромобилей, это на 60% больше, чем в 2021 году. Крупнейшие рынки этого вида транспорта — Китай, Европа и США, на них прошлось 95% всех продаж электромобилей в мире в 2022 году. Китай лидирует с долей продаж 60% в 2022 году. Сейчас в Китае в эксплуатации находится 13,8 млн электромобилей, то есть более половины всех электромобилей, использующихся в мире, ездят по дорогам этой страны.

В Европе, которая остается вторым по величине в мире рынком электромобилей, продажи за год выросли более чем на 15%, продано 2,7 млн электромобилей. Это менее значительный рост, чем в 2020 и 2021 годах, и именно рекордами тех лет МЭА объясняет некоторое замедление продаж в 2022 году. Доля Европы в продажах в 2022 году составила 25%, а ее доля от числа всех электромобилей в мире достигла 30%. Крупнейший европейский рынок электромобилей — Германия, где в прошлом году было продано 830 тыс. машин. За ней с большим отрывом следуют Великобритания (370 тыс.) и Франция (330 тыс.). При этом среди европейских стран, в которых доля электромобилей в общих автопродажах, абсолютным лидером является Норвегия с долей 88%. У Германии эта доля составляет 31%, у Великобритании — 23%, у Франции — 21%.

США остаются третьим по величине рынком электромобилей. Продажи этого вида транспорта за год там выросли на 55%. Общее число электромобилей на дорогах США выросло за год на 40% и достигло 3 млн. Это 10% от общего числа электромобилей в мире.

Благодаря столь активному росту продаж доля электромобилей на общем рынке автомобилей выросла с 4% в 2020 году до 14% в 2022 году. В 2023 году, прогнозирует МЭА, эта доля вырастет до 18%.

Комментируя эти данные, глава МЭА Фатих Бироль отметил, что «наблюдаемые сейчас тенденции в значительной мере отражаются на спросе на нефть в мире». «Двигатель внутреннего сгорания существовал без всякой конкуренции более столетия, но электромобили меняют этот статус-кво. К 2030 году благодаря им спрос снизится не менее чем на 5 млн баррелей нефти в день»,— заявил он, добавив, что электромобили — это лишь первая волна, а за ними пойдут электробусы и электрогрузовики.

Данные о продажах электромобилей в России в докладе МЭА не приводятся.

Алена Миклашевская

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