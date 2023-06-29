Пивная перестройка

В Госдуме предложили запретить продажу пива, сидра и медовухи в общепите, зарегистрированном как ИП. Предложение поступило в рабочую группу, которая разрабатывает законопроект по ограничению работы так называемых разливаек

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Автор инициативы депутат Султан Хамзаев указывает, что для продажи слабоалкогольных напитков не нужна лицензия. Поэтому и контроль за индивидуальными предпринимателями, которые торгуют пивом, сидром и медовухой, недостаточный. По его словам, такие ИП должны перерегистрироваться в юрлица, либо уйти с рынка:

«Государство должно контролировать и регулировать весь алкогольный рынок. Доля пива там — более 50%. Получается, что более половины этого рынка отпустили в свободное плавание. Да, какие-то нормы надзора есть, но они поверхностные. Отсюда мы видим чудовищное количество контрафакта, суррогатов, отравлений.

Модель реализации должна быть аналогична той, которая подпадает под систему ЕГАИС и лицензирование. ИП у нас не лицензируются, а огромная часть алкоголя идет по полулегальной схеме. Поэтому если мы выступаем за то, чтобы такая продукция контролировалась профессионально, то и, соответственно, процесс ее сбыта должен быть организован на более ответственном уровне. Юрлица — это более ответственный уровень.

Моя позиция следующая: только юридические лица должны иметь право продавать алкогольную и табачную продукцию. Вспомните, запрет на продажу алкоголя в нестационарных ларьках тоже тяжело давался, с большим скрежетом проходил у лоббистов.

Конечно, и сейчас начнется "плач Ярославны". Но бизнес мы оставим в покое, если он оставит в покое нашу жизнь. Когда в одном доме три пивных магазина и две кальянные — это не бизнес, а насаживание потребления».

Кафе, бары и рестораны, в которых помимо пива, сидра и медовухи продается крепкий алкоголь, обязаны получать лицензию, а, соответственно, и работать как юрлицо. В рабочую группу, куда поступила инициатива Султана Хамзаева, входит и член президиума «Опоры России», основатель сидродельни «Яблочный спас» Алексей Небольсин. Он уверен, что предложение депутата связано с недавним отравлением напитком «Мистер Сидр». Однако такой шаг, по его словам, нанесет удар по рынку общепита:

«Отравились суррогатным коктейлем, а страдает пиво. На этой отрасли и так уже негативно сказались и жесткое ужесточение, и снижение производства. Когда еще и количество точек уменьшится, то это отразится и на туристической привлекательности ряда регионов. Многие не сумеют перерегистрироваться заранее, другие не захотят переходить в иной статус и закроются.

И в Ялте, и в Сочи на набережных много точек общепита, которые предлагают пиво, и они вынуждены будут прекратить работу, ведь если убрать из меню пенный напиток, они потеряют существенную часть выручки.

При этом штрафы, которые выплачивает юрлицо составляют 150-200 тыс. руб., а у ИП самый большой — 30 тыс. руб. С чего кто-то решил, что у нас все плохо в пиве? Взяли одного идиота, который делал слабоалкогольный коктейль, и теперь виновата вся отрасль.

Но ни пиво, ни сидр, ни пивные напитки не имеют никакого отношения к резонансному отравлению. Мы — страна думающая, или мы страна хайпующая? А бизнес, ему каждый день все труднее, особенно в условиях санкций. Мы будем выступать с анализом ужасающих последствий принятия этого решения».

Готовы ли будут предприниматели оформить свой бизнес как юрлицо? Основатель и владелец сети крафтовых баров «13 правил» Алексей Омельченко считает, что это не станет проблемой для общепита, который работает как ИП:

«Для московских заведений это будет безболезненно, с точки зрения налогового обложения для них все останется примерно так же. А если говорить про региональные точки, им будет гораздо больнее.

У ИП есть возможность использовать различное налогообложение, в том числе патенты. Они чаще всего бывают дешевле, чем даже упрощенная система, например, расходы минус доходы — 15%. Поэтому часть прибыли и часть доходов у них срежется.

Штрафы для юрлиц при этом в десятки раз выше, чем для индивидуальных предпринимателей. Но бизнес, который работает в рамках закона, с взысканиями встречается крайне редко, поэтому не так сильно это и пугает. Представим бар крафтового пива, который торгует только пивом, сидром и медовухой — тем, что разрешено продавать без алкогольной лицензии.

Переходя на ООО ему не нужно получать никаких дополнительных лицензий, а просто открыть юрлицо, перерегистрировать договоры аренды, поставок, ЕГАИС, "Меркурий", кассу. Все это обойдется примерно в 50 тыс. руб. Думаю, инициатива добавит проблем бизнесу, но не убьет его, как и не решит поставленную задачу. Надо усиливать контроль того законодательства, которое уже есть».

Из-за отравления напитком «Мистер Сидр» более 30 человек погибли, около 90 пострадали.

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Александр Рассохин