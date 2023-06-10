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Коммерсантъ FM
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«Люди боятся покупать сидр»

Представители индустрии — о влиянии на бизнес отравления суррогатом в Поволжье

Продажи сидра в России резко упали на фоне массовых отравлений. Как рассказали “Ъ FM” игроки рынка, спрос сократился минимум на треть. Это происходит после инцидента с напитком «Мистер Сидр». Из-за его употребления, по данным Минздрава, погиб 31 человек, всего пострадавших более 100. В суррогатном алкоголе экспертиза обнаружила примеси этилбутирата и метанола.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Роспотребнадзор и Росалкогольрегулирование изъяли более 70 тыс. литров напитка. Однако репутационный удар ощутили, в том числе производители и продавцы натурального сидра, рассказали “Ъ FM” представители отрасли:

Совладелец бара Ciderella Дмитрий Щедрин: «Спад — от 20% до 30 % — это эффект шока. Лояльные потребители изначально понимают, что трагический инцидент к сидру никакого отношения не имеет. Думаю, как только эту историю забудут, спрос восстановится. Можно, наверное, поразмышлять и вспомнить об историях с водкой и прочими напитками, которыми до этого травились. Но я верю, что эффект от этого пройдет в течение нескольких месяцев».

Сооснователь компании производителя сидра «Яблочный спас» Алексей Небольсин:«Абсолютно невиновный напиток попал под подозрение, потому что этот "предприниматель" зарегистрировал свои пивные напитки. В итоге все сказалось на отрасли, все в труху разрушено. Начиная с 6 июня оптовые отгрузки сидра сначала потихоньку снижались, а потом произошло резкое падение. Дошло уже до того, что на склады приходят правоохранители и спрашивают, есть ли там сидр. Вместо того чтобы искать "Мистер Сидр", они берут любой и изымают. Мы получили такой удар по репутации, что у нас фактически больше нет этой индустрии. Люди боятся покупать сидр».

Сооснователь бара «Сюр», паста-бара «Аренда» и кафе «Интеллигенция» Никита Фомкин: «Нет, у нас никаких проблем с этим нет. Все прекрасно пьют сидр, в Москве никого это не коснулось. Больше разговоров. У нас в меню весь сидр необычный, из серии "манго-чили" — он не такой, как продукция "Мистера Сидра"».

В первом квартале 2023 года продажи сидра в России в денежном выражении выросли почти на 60% год к году. Такие данные приводили аналитики компании NielsenIQ.

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Дарья Фоменко

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