Как сидрову козу

Сформулированные комитетом Госдумы по экономполитике после массового отравления алкоголем в ряде регионов меры дополнительного регулирования оборота пива и сидра оказались весьма обширными. Среди них — введение минимальных розничных цен, ужесточение продажи на розлив до полного запрета, создание реестра дистрибуторов и изменение терминологии. Мнения транснациональных пивоваров и местных игроков не сходятся почти по всем пунктам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по экономполитике рекомендовал Минфину рассмотреть вопросы введения минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр, усиления контроля за продажей напитков на розлив вплоть до полного запрета и создания реестра дистрибуторов. Об этом говорится в протоколе совещания о дополнительных мерах регулирования рынка после массового отравления напитком «Мистер Сидр». Копия документа от 14 июня есть у “Ъ”.

Также Минфину предлагается подумать над изменением понятия «пивной напиток» на «пиво специальное» с разработкой новых стандартов. Минпромторгу рекомендовано ускорить подготовку законопроекта о системе учета оборота метанола, а Минэкономики — рассмотреть отмену моратория на проверки в сфере производства и оборота алкоголя. В Минпромторге сообщили “Ъ”, что предлагаемое регулирование предусматривает включение производителей, продавцов и потребителей метанола в специальный реестр с предоставлением отчетности. В Минфине и комитете “Ъ” не ответили.

Как сообщал на прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко, с начала июня суррогатным алкоголем в нескольких регионах отравилось 106 человек, из них 36 человек скончались. Предположительно, причиной был выпущенный ООО «Анди» в Самарской области напиток «Мистер Сидр», содержавший метанол. К 8 июня из оборота изъято 71,4 тыс. л напитка, сообщал Роспотребнадзор.

Некоторые рекомендации комитета Госдумы выдвигали сами участники рынка. Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП; объединяет AB InBev Efes, «Балтику» и «Объединенные пивоварни Хейнекен») предлагала Минфину ужесточить контроль за разливным сегментом и упразднить категорию «пивные напитки». А Национальная ассоциация производителей традиционного сидра выступила за закрепление наименования «сидр» за напитком натурального брожения и за МРЦ на напиток. Установить МРЦ на пивоваренную продукцию просит и Союз российских пивоваров (СРП).

В письме в комитет Госдумы от 16 июня (копия есть у “Ъ”) СРП указывает, что это поспособствует переключению потребителей на качественную и безопасную продукцию, а государству позволит эффективнее контролировать продажи.

Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин говорит, что полный запрет розничной продажи пива и сидра на розлив грозит закрытием около 70% пивоварен в стране и станет ударом для малого и среднего бизнеса, а в выигрыше окажутся слабо представленные в этом сегменте транснациональные компании. Кроме того, не желающие соблюдать запрет владельцы точек смогут продолжить работу под видом заведений общепита, добавляет господин Желагин. Введение реестра оптовых компаний, добавляет независимый эксперт Алексей Небольсин, также приведет к увеличению доли транснациональных игроков, которые сами занимаются дистрибуцией.

Президент AB InBev Efes Ораз Дурдыев указывает, что МРЦ на пиво и сидр — необоснованная и избыточная мера, которая продолжит стимулировать потребителя переключаться на дешевый суррогатный алкоголь и увеличит маржу нелегальных игроков. По его словам, в рознице и разливном сегменте пиво в среднем стоит 140 руб. за 1 л и 100 руб. за 1 л соответственно, сидр — около 170 руб. за 1 л, а МРЦ приведет к подорожанию еще на 5–10%.

Как подчеркивает господин Дурдыев, массовое отправление вызвано алкогольным коктейлем с добавлением метанола, который зарегистрирован как «пивной напиток» для ухода от уплаты налогов, и упразднение категории «пивных напитков» ликвидирует возможность фальсификации. Исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов добавляет, что следует установить норму, по которой выпускать пивоваренную продукцию смогут только компании с полным циклом производства. В СРП, в свою очередь, предлагают скорректировать правила выпуска пивных напитков, запретив использование готового пива, и повысить минимальный уровень содержания соложеного сырья с 30% до 60%. Так в категории останется только полученная путем брожения продукция, указывают в СРП.

Совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский отмечает, что по некоторым вопросам дискуссии идут несколько лет и вряд ли бизнесу удастся сегодня прийти к консенсусу. Алексей Небольсин считает, что приоритетом должны стать выборочные проверки продукции на полке на предмет добавленного спирта. Ораз Дурдыев также говорит о необходимости создания возможности проверок жидкости в точках на соответствие этикетке и документам.

Анатолий Костырев