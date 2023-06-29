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Коммерсантъ FM
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В Госдуме обсуждают запрет индивидуальным предпринимателям продавать пиво и сидр в общепите

В Госдуме выступили с предложением по введению запрета на продажу пива, сидра, пуаре и медовухи в общепите индивидуальными предпринимателями. Такая мера внесена в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз, передает «РИА Новости».

Экспертный совет также рассматривает введение обязанности передавать данные о розничной продаже пива и пивных напитков в Единую государственную информационную систему.

Комитет Госдумы по экономполитике, как сообщал «Ъ», на прошлой неделе рекомендовал Минфину рассмотреть введение минимальных розничных цен на пиво и сидр, а также вопрос усиления контроля за продажей напитков на розлив вплоть до полного запрета и создания реестра дистрибуторов. Так депутаты отреагировали на массовое отравление напитком «Мистер Сидр» в России.

Подробнее о рекомендациях — в материале «Ъ» «Как сидрову козу».

Леонид Уварчев

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