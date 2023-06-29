Онлайн-кинотеатр Start оштрафовали на 3,7 млн руб. за фильмы с ЛГБТ без маркировки

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр Start за демонстрацию несовершеннолетним нетрадиционных отношений. Сумма административного штрафа составляет 3,7 млн руб. Речь идет об итальянском фильме «Идеальные незнакомцы», выпущенном без маркировки «18+», сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Суд признал кинотеатр виновным по ч. 2 ст. 6.21.2 «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол».

Представители Start сообщили Telegram-каналу «Осторожно, новости», что судебное разбирательство касается фрагмента фильма «Идеальные незнакомцы». Они уточнили, что судебное разбирательство касается «именно ЛГБТ-демонстрации, а не пропаганды, это принципиально разные статьи». В частности, административное дело связано с фрагментом картины, в котором один из героев совершает каминг-аут перед своими друзьями.

«Картина ''Идеальные незнакомцы'' — итальянский фильм, который был лицензирован нашим сервисом. Маркировка ''16+'', изначально зафиксированная в прокатном удостоверении, выданном Минкультом, изменена на платформе, проект давно доступен на START со знаком ''18+''. На данный момент в законодательстве и нормативных актах не сформулированы до конца критерии для возрастной маркировки контента и определения понятия ''ЛГБТ-демонстрация'', что значительно усложняет работу онлайн-кинотеатров» — так в кинотеатре объяснили ситуацию с маркировкой.

По информации ТАСС, в ходе судебного заседания представители компании назвали доказательства недопустимыми. «В деле отсутствуют события и состав правонарушения, просим прекратить производство по делу»,— отметили они. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Суд зарегистрировал протокол на ООО «Старт.Ру» еще 29 мая. Тогда же в столичные суды также поступили административные дела в отношении Premier и «МегаФона» — владельца «МегаФона ТВ».

На данный момент большинство российских онлайн-кинотеатров наказаны за демонстрацию ЛГБТ. Роскомнадзор составил протоколы в отношении 19 стримингов из 23 работающих в стране. Среди привлеченных к ответственности, помимо Start, — «Кинопоиск», More.tv, ivi и Premier, оштрафованный московским судом на 4 млн руб. в том числе за отсутствие маркировки «18+» в фильме «Идеальные незнакомцы».

Подробнее о причинах привлечения к ответственности крупных стримингов — в материале «Кинотеатры собрали штрафы»

Полина Мотызлевская