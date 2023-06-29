Депутаты протягивают курсы помощи

В «Единой России» планируют обучить россиян правилам оказания первой помощи, рассказал депутат Дмитрий Хубезов. По его словам, таким образом партия намеревается воплотить в жизнь недавно подписанные президентом Владимиром Путиным поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан», которые впервые нормативно закрепили в том числе понятия «самопомощь» и «взаимопомощь». В рамках бесплатных курсов граждан обучат мероприятиям по проведению сердечно-легочной реанимации, искусственному дыханию «рот ко рту», искусственному дыханию «рот к носу» и другим манипуляциям. Как выяснил “Ъ”, россияне и сами проявляют интерес к такому обучению: Российский Красный Крест и другие центры обучения первой помощи рассказывают о возросшем за последний год почти в два раза спросе на курсы жизнеспасения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон с поправками к 323-ФЗ, закрепляющими понятие «первая помощь». Когда законопроект вносили в Госдуму в 2018 году, планировалось, что первую помощь разрешат оказывать «неограниченному кругу лиц». В финальной версии формулировки скорректировали: обязаны оказывать первую помощь сотрудники МВД, спасатели, пожарные, военнослужащие. Однако в документе уточняется, что при необходимости это могут сделать как сами пострадавшие, так и находящиеся поблизости люди. В то же время законодательно вводятся и такие понятия, как «самопомощь» и «взаимопомощь». До вступления поправок в силу первую помощь могли оказывать только люди, обладающие специальными навыками: те, у кого есть профессиональное образование, или те, кто прошел специальные курсы.

Депутат Госдумы Дмитрий Хубезов сообщил “Ъ”, что во исполнение закона «Единая Россия» совместно с Федеральным центром медицины катастроф Минздрава РФ приступила к созданию единых программ обучения первой помощи населения, подготовке инструкторов, обновлению теоретических знаний, внедрению современных практических умений. По словам господина Хубезова, в каждом регионе появится главный внештатный специалист по первой помощи, который будет отвечать за реализацию программы. «Сначала планируется обучить всех волонтеров, автомобилистов — тех, кто и так обязан уметь это делать, чтобы провести некий аудит знаний. Процесс будет координировать Федеральный центр медицины катастроф. Появится регистр аккредитованных школ и регистр инструкторов. Необходимо, чтобы инструкторы проходили обучение единообразно и чтобы они сами потом одинаково учили»,— рассказал Дмитрий Хубезов.

Депутат отметил, что фактически обучение уже идет и любой желающий может стать участником курсов, обратившись в территориальные центры медицины катастроф в своих регионах. Однако пока эти курсы «недостаточно эффективны». По мнению господина Хубезова, такие знания необходимы прежде всего жителям новых российских территорий и приграничных регионов. Дмитрий Хубезов привел статистику: грамотные действия оказавшихся рядом до приезда скорой помощи помогут сохранить жизнь 20–25% пострадавших при несчастных случаях.

В приказе Минздрава 447н упоминается восемь состояний, при которых допустимо оказывать первую помощь пострадавшему: отсутствие сознания, остановка дыхания и кровообращения, наружные кровотечения, инородные тела верхних дыхательных путей, травмы различных областей тела, ожоги, эффекты воздействия высоких и низких температур, отравления. Определен и перечень мероприятий по оказанию первой помощи. Например, мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни предполагают давление руками на грудину пострадавшего, искусственное дыхание «рот ко рту», искусственное дыхание «рот к носу».

Интерес россиян к освоению правил оказания первой помощи и медицинской помощи вообще тем временем растет. В Российском Красном Кресте (РКК) в конце 2022 года зафиксировали, что спрос на обучение (имеются в виду базовые платные курсы) увеличился по сравнению со статистикой прошлых лет примерно на 30%. Замдиректора учебного центра «Первая помощь» Станислав Журавский рассказал, что в сентябре 2022 года, когда была объявлена частичная мобилизация, спрос на обучение вырос в десять раз, сейчас пик спал, но все равно количество обучающихся больше, чем обычно, в два раза. Руководитель центра обучения первой помощи First Aid Максим Штыб говорит, что число их студентов увеличилось по сравнению с 2021 годом в полтора раза. Пресс-секретарь синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Василий Рулинский утверждает, что по сравнению с периодом до февраля 2022 года количество желающих учиться на курсах по уходу за ранеными в учебном центре церковной больницы Святителя Алексия возросло более чем в два раза. С мая 2022 года только на московские курсы записалось 2175 человек. 378 православных добровольцев из числа студентов регулярно ходят в госпитали Москвы и Подмосковья, 417 человек съездили в зону конфликта — и группы продолжают выезжать каждую неделю.

В РКК объясняют, что «люди испытывают волнение и тревогу, стараются предпринять что-то, чтобы успокоиться и чувствовать себя более защищенно, поэтому хотят уметь оказывать первую помощь». По словам Максима Штыба, студенты приходят с самой разной мотивацией: кто-то готовится к участию в СВО, кто-то в большей степени беспокоится за своих близких, кто-то начинает учиться после того, как столкнулся с необходимостью оказать первую помощь и не был к этому готов. Господин Штыб и другие опрошенные “Ъ” эксперты положительно относятся к инициативе депутатов. В РКК и вовсе убеждены, что обучать нужно все население, начиная с детей от пяти лет. Единственной преградой на пути реализации программы по массовому обучению первой помощи, считает Станислав Журавский, может стать «человеческий ресурс». По его словам, достаточно сложно набрать нужное количество «правильных инструкторов», которые имели бы опыт работы с пострадавшими в ЧС.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что в ведомстве поддерживают инициативу. «Умение оказывать первую помощь действительно важно и может спасти жизнь многих людей. Федеральный центр медицины катастроф — уникальная структура, специалисты которой обладают наиболее широкими компетенциями в сфере оказания помощи пострадавшим в условиях различных чрезвычайных ситуаций в любой точке земного шара. Их участие в разработке программ обучения предполагает их высокое качество и доступность для аудитории»,— сказал господин Кузнецов.

Наталья Костарнова, Павел Коробов