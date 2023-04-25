Попутный литий

Нефтегазовые компании могут заработать до $13 млрд в год от продажи лития, полученного из подземных вод на своих месторождениях, подсчитали аналитики компании «Выгон Консалтинг». Извлечение рассольного металла может стать самым выгодным способом его производства в РФ, считают аналитики, оптимистично оценивая добычу лития на нефтегазовых месторождениях в 397 тыс. тонн к 2040 году. Пока компании в РФ лишь проводят пилотные проекты добычи лития на скважинах, ожидая более точных финансовых результатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Доход нефтегазовых компаний от добычи лития из подземных рассолов из скважин на своих месторождениях к 2040 году может составить до $13 млрд в год, подсчитали аналитики компании «Выгон Консалтинг». Для этого им нужно будет добывать и продавать по 397 тыс. тонн LCE (карбоната лития) в год, что позволит покрыть 10% прогнозируемого мирового спроса на литий. Причем нефтегазовые компании, по оптимистичным прогнозам, уже к 2030 году могут добывать по 56 тыс. тонн LCE в год, а к 2035-му — по 206 тыс. тонн.

В России не ведется добыча лития. До 2022 года РФ импортировала по 9 тыс. тонн LCE в год в основном из Чили и Аргентины, а сейчас, вероятно, покупает металл в Боливии. Большую часть лития в РФ используют в оборонно-промышленном комплексе, космической и атомной отрасли. В перспективе литий нужен РФ для производства литий-ионных батарей для выпуска электромобилей.

Пока нефтегазовые компании РФ не ведут промышленную добычу лития на своих скважинах, а только заявляют о пилотных проектах. Наиболее известный — добыча лития из подземных вод Ковыктинского месторождения «Газпрома», начало которой запланировано к 2025 году на экспериментальной скважине. В госкомпании сказали “Ъ”, что ведут геологоразведку. Аналитики «Выгон Консалтинг» отмечают, что ресурсная литиевая база сосредоточена в Лено-Тунгусской нефтегазовой провинции, в Урало-Поволжье и на Северном Кавказе. Там добычу ведут «Роснефть», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и «Татнефть», где не дали комментариев “Ъ”.

Себестоимость добычи лития из подземных вод, по оценкам «Выгон Консалтинг», может оказаться сопоставимой с рудными проектами, а на готовой нефтегазовой инфраструктуре показатель может быть даже ниже из-за сокращения CAPEX. Так, при добыче лития и сопутствующих минералов (бром, йод, магний) из рассолов уже пробуренной скважины себестоимость составит $4–5 тыс. за тонну LCE, что сопоставимо с показателями на похожих проектах в Аргентине, Боливии и США. Мировые цены на литий в разы выше: сейчас стоимость тонны составляет $60 тыс., а к 2040 году постепенно может опуститься до $35 тыс.

Пока самые проработанные проекты в РФ предполагают добычу лития из руды. Крупнейший проект в Мурманской области на Колмозерском месторождении ведут «Росатом» и «Норникель»: они планируют к 2030 году выпускать по 45 тыс. тонн карбоната и гидроксида лития в год (см. “Ъ” от 8 февраля). На всех проектах добычи лития из руды к 2030 году в РФ планируют выпускать по 68 тыс. тонн LCE, а спрос внутри РФ, по оценкам «Выгон Консалтинг», составит лишь 20,5 тыс. тонн.

Аналитики «Выгон Консалтинг» считают, что Россия будет экспортировать львиную долю лития за рубеж из-за нарастающего мирового дефицита. По их прогнозам, глобальный спрос на литий за счет роста продажи электромобилей к 2040 году может достигнуть примерно 4,5 млн тонн LCE, а предложение составит лишь 3,5 млн тонн. Россия могла бы покрыть более половины дефицита при добыче по 0,6 млн тонн LCE в год из рассолов и руды. А литиевая отрасль РФ по экспортным доходам могла бы занять пятое место, обойдя черные металлы, уголь и пшеницу, подчеркивается в исследовании. «Для масштабного развертывания литиевой добычи на нефтегазовых промыслах российским компаниям уже сейчас необходимо включать эту опцию в свои стратегии развития»,— говорит управляющий директор «Выгон Консалтинг» Григорий Выгон.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что делать выводы о перспективах рассольной добычи на нефтегазовых месторождениях можно будет только после запуска проекта на Ковыктинском месторождении. Важно убедиться, что себестоимость добычи действительно окажется приемлемой и ниже по уровню, чем себестоимость рудной добычи. Эксперт считает, что Россия сможет продавать литий в Китай, Индию, Вьетнам и другие страны Азии и Ближнего Востока.

Полина Смертина, Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов