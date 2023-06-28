Заместитель Суровикина опроверг слухи о своем аресте

Генерал-полковник Андрей Юдин опроверг информацию о том, что он вместе со своим начальником генералом-полковником Сергеем Суровикиным находится в московском СИЗО Лефортово. Об этом он сообщил Ura.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Юдин

Фото: Александр Рюмин / ТАСС Андрей Юдин

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

«Я нахожусь в отпуске. Дома»,— сказал Андрей Юдин корреспонденту издания.

Военкор Владимир Романов написал в Telegram, что Сергей Суровикин находится в СИЗО Лефортово, где содержатся подозреваемые и обвиняемые по статье о госизмене. Позднее он уточнил, что Сергея Суровикина поместили в СИЗО еще 25 июня. Позже в Telegram-каналах также появлялась информация, что вместе с Сергеем Суровикиным в СИЗО находится его заместитель Андрей Юдин.

Ранее сегодня, 28 июня, The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Сергей Суровикин знал о готовящемся мятеже ЧВК «Вагнер». По данным издания, российское руководство выясняет, «помогал ли генерал Сергей Суровикин планировать действия» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот материал «спекуляцией и пересудами».

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Анастасия Ларина