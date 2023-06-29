Адвокат обвиняемого в поджоге военкомата в Новоуральске заявил, что мужчину могли спровоцировать

В Центральном окружном военном суде прошло предварительное слушание по делу Николая Юрьева, который пытался поджечь военкомат в Новоуральске (Свердловская область). Мужчину обвиняют в содействии террористической деятельности (ст. 205.1 ч.1), подготовка к теракту (ст. 30 ч.1, ст.205 ч.2 п. а), также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3). По словам адвоката обвиняемого Александра Козлова, ему может грозить до пожизненного лишения свободы.

В разговоре с «Ъ-Урал» господин Козлов заявил, что у мужчины есть психиатрический диагноз, который не препятствует вменяемости. «Человек адекватный, но у него есть детскость суждений, что-то такое юношеское, подростковое»,— охарактеризовал его адвокат. Он отметил, что обвиняемый посещал собрания общества людей, считавших, что распада СССР не было. Он также отметил, что его подзащитного могли спровоцировать.

Александр Козлов также заявил, что самой попытки поджога совершено не было. По его словам подсудимый отказался от совершения теракта по пути к зданию военкомата. Заседание по делу назначено на 13 июля.

Анна Капустина

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