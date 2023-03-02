В Новоуральске задержали мужчину, который готовил теракт в военкомате

В Новоуральске (Свердловская область) задержали 44-летнего мужчину, который планировал поджечь здание военкомата, сообщили в УФСБ по Свердловской области. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»). Мужчину взяли под стражу.

По данным службы безопасности, по месту жительства задержанного проведены оперативные мероприятия. Там обнаружили и изъяли три самодельных зажигательных устройства, а также вещества, предназначенные для их изготовления.

Сам задержанный признал вину, заявив, что планировал поджечь здание военкомата с помощью коктейля Молотова, который изготовил сам.

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