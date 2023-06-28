В Свердловской области обвинение ужесточили фигуранту дела о попытке поджога военкомата в Новоуральске Николаю Юрьеву, следует из картотеки Центрального окружного военного суда. Теперь кроме подготовки к совершению теракта ему вменяют статью о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и содействие ей (ч. 1 ст. 205.1).

Напомним, о том, что ФСБ предотвратила поджог военкомата в закрытом городе Новоуральске и возбуждено дело о подготовке теракта, свердловское управление сообщило 2 марта 2023 года. Предварительное слушание по делу в отношении Николая Юрьева назначено на 29 июня.

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