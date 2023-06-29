YandexGPT ускорила работу и теперь может форматировать тексты

Российская компания «Яндекс» сообщила, что нейросеть YandexGPT теперь работает значительно быстрее — если раньше ответа требовалось ждать около десяти секунд, то теперь пользователи увидят начало ответа уже через пару секунд после запроса. Также можно попросить ИИ отформатировать текст или выделить какую-то часть жирным шрифтом.

Увидев начало запроса, пользователь может отменить или уточнить его, если он не соответствует задаче. Функция доступна в режиме Алисы «Давай придумаем». Пользователи также могут попросить ИИ оформить заголовки, цитаты и программный код, выделить часть текста курсивом или жирным шрифтом. Также Алиса теперь есть на страницах поисковой выдачи «Яндекса». После нахождения нужной информации пользователи смогут сразу же создать на ее основе тексты в чате с ИИ. Ранее YandexGPT научился тезисно пересказывать текст длиной до 30 тыс. знаков, также «Яндекс» открыл доступ к бета-тестированию YandexGPT для компаний.

Евгений Федуненко