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Коммерсантъ FM
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YandexGPT теперь может кратко пересказать текст

Российская компания «Яндекс» сообщила, что нейросеть YandexGPT научилась тезисно пересказывать статьи. Для работы надо представить ссылку на текст, после чего ИИ позволит быстро узнать содержание статьи. Новая функция доступна в режиме тестирования.

Нейросеть работает с русскоязычными текстами длиной до 30 тыс. знаков (около 15–17 минут чтения). В «Яндексе» считают, что ИИ окажется полезным в тех случаях, когда нужно быстро узнать содержание нескольких объемных статей, написать к ним тезисы или узнать ответ, не читая полностью. Ссылку на сокращенную версию статьи можно отправить другим пользователям, в мессенджерах будет превью документа. Также для разработчиков есть бета-версия функции API, когда можно получить краткое изложение, не пользуясь веб-интерфейсом.

Ранее «Яндекс» открыл доступ к бета-тестированию нейросети YandexGPT для компаний. С ее помощью бизнес сможет создавать умных помощников и чат-ботов, а также структурировать и генерировать текстовую информацию.

Евгений Федуненко

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