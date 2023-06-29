Нефтебазовые инстинкты

В Белгородской и Воронежской областях практически одновременно были выставлены на продажу четыре нефтебазы, в том числе расположенные у границы. Два таких объекта в макрорегионе за последние полтора года были атакованы и загорелись во время военных инцидентов, что привело к крупнейшим пожарам. Собственники активов стоимостью порядка 400 млн руб. не связывают свои решения со спецоперацией. Лишь воронежская нефтебаза, по данным «Ъ-Черноземье», столкнулась со сложностями из-за того, что снабжала топливом закрытый после 24 февраля аэропорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После недавнего ЧП на нефтебазе в Воронеже в продаже оказались несколько аналогичных объектов

Фото: Андрей Архипов После недавнего ЧП на нефтебазе в Воронеже в продаже оказались несколько аналогичных объектов

Фото: Андрей Архипов

В Белгородской области на продажу на «Авито» во второй половине июня были выставлены сразу три нефтебазы. В самом Белгороде, находящемся в 40 км от границы, продается сравнительно небольшая нефтебаза на улице Константина Заслонова, 90, принадлежащая группе «Юкон» экс-депутата облдумы Андрея Волосенка. Способное вместить 2,5 тыс. кубометров топлива в шести наземных и четырех подземных резервуарах хранилище оценено в 100 млн руб. Предприятие, как сказано в объявлении, может принимать нефтепродукты с автотранспорта и железнодорожных цистерн по собственному подъездному пути длиной 290 м. Вместе с нефтебазой продаются земельные участки под ней общей площадью 10,6 тыс. кв. м.

Фактический собственник актива не раскрывается. Представитель «Юкона» сообщил «Ъ-Черноземье», что нефтебаза «является действующим предприятием» и «имеет все необходимые разрешения для работы». Причина продажи, по его словам, не связана с близостью военных действий: «У нас в Белгородской области была сеть АЗС под брендом "Юкон". Сейчас она не работает, поэтому необходимость в нефтебазе отпала, ее было решено продать».

На базе хранятся бензины АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо.

По адресу нефтебазы, по данным Kartoteka.ru, работает ООО «Юкон логистик». Компания зарегистрирована в 2005 году, уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — транспортная обработка грузов. Директором и владельцем 20% выступает Константин Саввинов, 80% — у Андрея Волосенка, бывшего депутата белгородской облдумы (фракция «Единая Россия»). Выручка ООО в 2022 году составила 219,7 млн руб., чистая прибыль — 820 тыс. руб. Другое крупное юрлицо этой группы ООО «ТД “Юкон”» в 2021 году было ликвидировано после банкротства.

По соседству с выставленным на продажу активом на этой же улице расположена более крупная нефтебаза «Роснефти», которая 1 апреля 2022 года попала под удар ВСУ. В результате попадания ракет загорелись восемь резервуаров с топливом. Публичную оценку убыткам ни власти, ни компания не давали.

В Валуйском городском округе продается перевалочная нефтебаза в поселке Уразово, находящемся непосредственно на границе с Украиной. Ее емкостный парк для темных и светлых нефтепродуктов может вместить порядка 5 тыс. кубометров топлива. Как сообщается в объявлении, «полностью укомплектованное» предприятие занимает 17,5 га, на базе имеется железнодорожный тупик с наливо-разгрузочной эстакадой, а также устройства налива на колесный транспорт.

Ранее в поселке было зарегистрировано ООО «Уразовская нефтебаза», связанное, по данным Kartoteka.ru, с учредителями Белгородского нефтеперерабатывающего завода, конечным бенефициаром которого является предприниматель Алексей Осипов. Однако в 2018 году ООО было ликвидировано.

Представитель продавца сообщил «Ъ-Черноземье», что актив был выкуплен с банкротных торгов и продается как «имущественный комплекс». Нефтебаза на сегодняшний день «оформлена на индивидуального предпринимателя». Ее стоимость оценивается примерно в 25 млн руб. «Когда мы выкупали лот, отдавали себе отчет, что это приграничная зона. Но нас это не смущало. Предложение было интересным, а вся эта история рано или поздно должна закончиться»,— сказал представитель собственника.

Третья выставленная на продажу в регионе нефтебаза расположена в приграничном и также регулярно попадающем под обстрелы ВСУ поселке Томаровка Яковлевского района. Это предприятие до конца 2022 года принадлежало разорившейся Липецкой топливной компании (юрлицо ООО «Предприятие "Управляющая компания"»). Затем оно, по данным ЕФРСБ, было выкуплено с банкротных торгов примерно за 15 млн руб. предпринимателем Владимиром Трофимовым, который сейчас хочет перепродать актив за 50 млн руб. Господин Трофимов сообщил «Ъ-Черноземье», что продает предприятие, поскольку оно является «непрофильным бизнесом», а он сам хочет сосредоточиться на проектах в Старополье и Краснодарском крае. По его словам, нефтебаза «законсервирована и находится в хорошем работоспособном состоянии».

Объект состоит из 18 резервуаров различного размера, способных вместить более 7 тыс. кубометров топлива и масел. В лот входят и два земельных участка общей площадью свыше 25 тыс. кв. м.

Крупнейшая и самая дорогая из выставленных на продажу нефтебаз находится в Воронеже. Предприятие расположено в пригородном Рамонском районе через дорогу от ТРЦ «Сити-парк "Град"» рядом с выездом на трассу М-4 «Дон» в сторону Москвы. Как сообщается в объявлении, нефтебаза включает 24 емкости для топлива и масел общей вместимостью почти 10 тыс. кубометров. На территории базы одновременно могут находиться 20 железнодорожных вагонов. Вместе с недвижимостью и оборудованием продаются два земельных участка общей площадью более 43 тыс. кв. м. Актив оценен в 200 млн руб.

Собственник нефтебазы не раскрывается. Его представитель сообщил «Ъ-Черноземье», что продаваться будет «целиком юридическое лицо», но его название «сообщат только покупателю после подписания договора о неразглашении».

Продажу актива объясняют необходимостью «инвестиции в другие направления бизнеса».

По данным источников «Ъ-Черноземье» на профильным рынке региона, собственником нефтебазы может быть АО «Топливно-заправочная компания „Интерджет-Воронеж“». У компании есть судебная практика с РЖД в арбитражном суде Воронежской области, касающаяся аренды железнодорожной ветки к нефтебазе. По информации источников, предприятие ориентировалось преимущественно на снабжение воронежского аэропорта. Он уже полтора года закрыт для полетов из-за спецоперации. «Интерджет» еще весной 2022-го получил от банка исковое заявление о банкротстве.

В Воронеже, напомним, во время прохождения через регион сил ЧВК «Вагнер» 24 июня загорелась нефтебаза на улице Димитрова. Предположительно пожар начался после происшествия с военным вертолетом. Спасатели тушили резервуар с 5 тыс. т авиатоплива более 12 часов и охарактеризовали его как «один из самых сложных за 30 лет».

Глава региона Александр Гусев ранее заверял, что инцидент «не повлияет» на доступность топлива.

Сергей Калашников