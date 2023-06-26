В МЧС оценили пожар на нефтебазе как «один из самых сложных за 30 лет» в Воронеже

В пресс-службе главного управления МЧС по Воронежской области сообщили подробности о тушении пожара на нефтебазе на улице Димитрова в Воронеже, начавшегося во время прохождения через регион сил ЧВК «Вагнер» 24 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Пенкин Фото: Сергей Пенкин

По оценке спасателей, пожар был «одним из самых сложных в городе как минимум за последние 30 лет». Горящий резервуар, вмещающий 5 тыс. т авиационного топлива, выделял такое количество тепла, что «вода из ручных пожарных стволов испарялась не долетая до стен емкости»,— сказали спасатели.

«Пенная атака не удалась, потому что пена просто не попадала в очаг — ее сносило поднимающимся горячим воздухом. Работали лафетными стволами большого расхода воды на охлаждение как самого резервуара, так и соседних,— рассказали в управлении МЧС.— Пожарные машины, подававшие воду и стоящие в 50-70 м от горящего резервуара, приходилось поливать водой, чтобы не плавился пластик кабин»

В результате спасателям удалось не допустить распространение огня на соседние резервуары с топливом.

Спасатели поблагодарили сотрудников городского водоканала, которые на время тушения пожара максимально подняли давление в гидрантах и держали его 12 часов. «Огромная благодарность сотрудникам мэрии, которые задействовали почти все поливомоечные машины для подвоза воды. Благодаря слаженным действиям удалось предотвратить буквально огненный апокалипсис, к которому могли привести 10-15 минут отсутствия водоснабжения»,— заключили в управлении МЧС.

Пожар на нефтебазе на улице Димитрова возник около полудня 24 июня после, по предварительным данным, случившегося во время прохода рядом с городом сил ЧВК «Вагнер» происшествия с военным вертолетом. Пожар был полностью потушен в 0:40 25 июня. Для ликвидации огня потребовалось 12 часов и «практически все силы воронежского пожарно-спасательного гарнизона».

Сергей Калашников

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