Инвестактивность замерла после роста

Обновленный индекс инвестиционной активности от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в апреле стабилизировался после мартовского восстановления до высокого докризисного уровня 2021 года. Индекс ЦМАКП фиксирует уровень предложения инвестиционных товаров в экономике.

Предложение базовых стройматериалов в составе индекса с начала года увеличивается. В апреле этот рост продолжился — рекорд объема выпуска стройматериалов в РФ вновь обновлен. Во многом это обусловлено потребностями сектора спецстроя (см. “Ъ” от 24 мая). По данным ЦМАКП, сохраняется и рост импорта товаров в РФ в физическом выражении (сезонность устранена). По косвенным данным, помимо импорта потребительских товаров начался активный ввоз и инвестиционного оборудования, замечают эксперты центра.

Отметим, что, по данным мониторинга отраслевых финансовых потоков от ЦБ, в мае в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, объем входящих платежей в сравнении с первым кварталом этого года увеличился на 3,5% (к среднемесячному значению, с учетом сезонности). Преимущественно это произошло за счет уверенного роста в секторе строительства зданий, тогда как в возведении инженерных сооружений и сфере специализированных строительных работ темпы роста были умеренные, сообщают в ЦБ.

Напомним, Росстат фиксировал заметный рост капвложений в конце 2022-го и начале 2023 года. В ЦМАКП считают, что в первом квартале этого года с учетом сезонности по сравнению с четвертым кварталом инвестиции выросли на 1,1% после роста на 1,8% в предыдущие три месяца.

До недавнего времени бурно росли и инвестиционные планы промышленности. Но по обновленным данным Института Гайдара, в мае-июне они подверглись существенной корректировке. После выхода в апреле на рекордный для 2012–2023 годов уровень оптимизма в мае инвестпланы утратили позитив и вновь стали околонулевыми, в июне — выросли на восемь пунктов. «Похоже, промышленники пытаются понять, какая инвестполитика рациональна в условиях сложного геополитического положения в мире, малопрогнозируемой макроэкономической ситуации в стране и беспрецедентных кадровых проблем в отрасли»,— полагают в институте.

Артем Чугунов