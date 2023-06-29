Голосование без границ

Центризбирком (ЦИК) в среду утвердил положение об особенностях голосования на экстерриториальных участках, то есть созданных за пределами «своего» региона. В первую очередь этой нормой воспользуются новые субъекты РФ, которые уже запланировали создание более трех сотен участков в 81 регионе. Документ позволяет организовывать на таких участках досрочное голосование в разных формах, в том числе на дому и на придомовых территориях. Зампред ЦИКа Николай Булаев пояснил, что рассредоточение мест для голосования направлено на обеспечение безопасности избирателей и членов комиссий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Одобренный ЦИКом документ принят в развитие новой нормы, появившейся в законодательстве в мае 2023 года, и устанавливает особенности создания экстерриториальных участков на выборах глав и депутатов заксобраний регионов. Хотя эти правила устанавливаются для всех субъектов РФ, акцент был сделан на новых территориях. Так, уже известно, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области создадут 328 участков в 81 субъекте РФ. Информации о том, сколько регионов планируют сформировать свои участки в зоне спецоперации, на заседании ЦИКа не прозвучало. Но ранее “Ъ” сообщал, что такое намерение точно есть в Омской, Новосибирской и Воронежской областях, Приморье и Якутии.

Решение о создании «выездного» участка должно быть принято не позднее чем за месяц (а в исключительных случаях — за три дня) до начала голосования, а составы комиссий должны быть сформированы не позднее чем за 15 дней (в исключительных случаях — за день) до первого дня голосования. Предлагается два способа создания экстерриториальных комиссий: либо она формируется «с нуля», либо соответствующие функции возлагаются на существующие УИК. В первом случае состав комиссии (от трех до десяти человек) будет формироваться на основе предложений собраний граждан по месту жительства, работы либо службы, причем квота для партий, которая применяется при формировании обычных УИК, в положении ЦИКа не предусмотрена. Экстерриториальные участки могут создаваться и в воинских частях — тогда они формируются из числа военнослужащих. Глав «выездных» комиссий назначат избиркомы субъекта, организующего выборы, или командиры воинских частей, а зампредов и секретарей изберут тайным голосованием.

Чтобы проголосовать на экстерриториальном участке, гражданин должен письменно или устно уведомить соответствующую комиссию. Протоколы с итогами голосования будут «по техническим каналам связи» передаваться в вышестоящие территориальные избиркомы (ТИК). При этом на выборах в региональное заксобрание избиратель получит только один бюллетень по единому округу и не сможет голосовать за одномандатников. Но новых регионов это ограничение, по сути, не коснется, так как их парламенты будут избираться исключительно по партспискам.

На «выездных» участках может быть организовано досрочное голосование с использованием разных его форм. «Это голосование на избирательных участках, это голосование вне участков (на дому.— “Ъ”), это выезд к отдельным группам избирателей, это так называемое придомовое голосование (прозванное в народе голосованием "на пеньках".— “Ъ”). Тут ограничений нет»,— разъяснил Николай Булаев. Он отметил, что в сегодняшних условиях «рассредоточение мест голосования» в первую очередь направлено на обеспечение безопасности избирателей и членов комиссий.

Избиркомы субъектов РФ должны будут оказывать экстерриториальным УИК всяческое содействие, в том числе в информировании граждан и материально-техническом обеспечении. По словам господина Булаева, рабочая версия документа была направлена в регионы и по итогам обсуждения документ изменился «процентов на 80»: свои предложения по организации голосования в ЦИК прислали 26 субъектов.

В положении ЦИКа нет раздела, устанавливающего особенности работы наблюдателей. Но, как пояснил “Ъ” источник в комиссии, в этой части будут действовать нормы, прописанные в законе. Председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член президентского Совета по правам человека Александр Брод уже заявил о готовности коллег по ассоциации «включиться в решение задач общественного контроля» с учетом особенностей организации экстерриториальных участков.

В ходе рассмотрения документа член ЦИКа от КПРФ Евгений Колюшин отметил, что принятием данного постановления меняются правила голосования уже во время кампаний. «Мы возвращаемся, если так образно говорить, в 1993 год, когда на выборах в Госдуму правила постоянно менялись»,— недоумевал господин Колюшин. Он обратил внимание и на отмену «целого ряда норм федерального закона», в частности, о партийном представительстве в экстерриториальных УИК: «То есть можно только из чиновников формировать комиссии». В связи с этим Евгений Колюшин предложил дополнить постановление словами, «указывающими на то, что такой необычный порядок действует только на выборах в четырех субъектах РФ».

Член ЦИКа Эльвира Хаймурзина на это ответила, что в 2023 году предстоят выборы глав в 21 регионе, а в зоне спецоперации находятся не только военнослужащие, но и медики, строители, дорожники, коммунальщики. По ее оценке, это «не пять, не сто и даже не тысяча человек». Член ЦИКа Антон Лопатин поддержал коллегу и уточнил, что только от Московской области в восстановлении ДНР сейчас принимают участие 20 тыс. человек. «Я соглашусь с Евгением Ивановичем (Колюшиным.— “Ъ”), что, конечно, хотелось бы формировать комиссии в штатном режиме,— подытожил Николай Булаев.— К сожалению, обстоятельства, в которых мы находимся, заставляют не только нас, но и многих других принимать решения здесь и сейчас, и эти решения, как мне представляется, архиважны».

Елена Рожкова