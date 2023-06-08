Обращение к Путину просят не считать преступлением

Отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Удмуртии попросило МВД проверить обоснованность решения о штрафе для жительницы Воткинска. Весной 2023 года Нина Кривощекова записала видеообращение к президенту Путину с просьбой отремонтировать дорогу на Совхозной улице. После этого женщину оштрафовали на 10 тыс. руб. по «митинговой» статье. ОНФ подчеркивает, что такие ситуации дискредитируют прямое поручение президента выстраивать диалог между властью и жителями. Между тем власти Воткинска пообещали гражданам, что все необходимые работы проведут в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из обращения жителей Воткинска

Фото: @dp_vtk Кадр из обращения жителей Воткинска

Фото: @dp_vtk

Весной 2023 года несколько жителей Воткинска записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Они попросили заменить трубопровод и отремонтировать дорогу на Совхозной улице. В видео подчеркивалось, что жители уже более 35 лет пытаются достучаться до чиновников с этой просьбой. «Совхозная — центральная улица этого района, от нее десятки улиц отходят, где проживают несколько тысяч человек. Последний раз здесь асфальт клали еще при СССР. На улицу отказываются ездить такси, говорят, что ремонт машины обойдется дороже,— заявила на видео Нина Кривощекова.— Здесь нет пешеходной дорожки. Дети ходят в школу прямо по проезжей части. Постоянно прорывает водопровод, вода льется по дороге, еще больше ее размывая».

За два месяца обращение набрало около 4,5 тыс. просмотров. Неизвестно, видел ли его Владимир Путин, однако запись точно посмотрели сотрудники МВД.

Нина Кривощекова рассказала «Ъ», что в первый же день после публикации к ней пришли сотрудники центра «Э».

В отношении нее составили протокол по ст. 20.2 ч. 2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Госпожа Кривощекова говорит, что ее обвинили в организации пикета.

«Пикет — потому что у нас были плакаты. Но на самом деле это было всего лишь видеообращение. Сейчас многие обращаются к Путину, но разве кого-то за это судили? Наши местные чиновники обиделись, что на них пожаловалось, и решили народ заткнуть. Я по многим вопросам к ним ходила, обращалась, не только по этой дороге. Вот они и считают меня организатором, считают, что меня надо скорее убрать, чтобы я не мешала им не работать»,— заключила Нина Кривощекова. По ее словам, за дело бесплатно взялся юрист из Москвы, однако суд все равно оштрафовал ее на 10 тыс. руб.

«Мы правы, наши права нарушаются. Не работает Конституция, не работает 31-я статья (граждане РФ имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.— “Ъ”), а такого быть не должно. Конституция должна работать и защищать своих граждан. Разве обращение к Путину — это преступление?» — недоумевает Нина Кривощекова. Она подала жалобу в Верховный суд Удмуртии, заседание назначено на 28 июня.

Региональное отделение Общероссийского народного фронта направило в правоохранительные органы обращение с просьбой провести проверку по факту штрафа и дать оценку действиям властей. Руководитель регионального отделения Ваге Карапетян сообщил «Ъ-Удмуртия», что они находятся в диалоге и с представителями власти, и с сотрудниками следственных органов, и с Ниной Кривощековой.

«Действия подобного рода дискредитируют принципы прямой линии Владимира Путина. Мы акцентируем внимание на поручениях президента, и они как раз заключаются в том, чтобы уделять особое внимание взаимодействию между органами власти и людьми. Это очень важно, чтобы мы умели друг друга слышать и оперативно принимать в работу обращения людей,— рассказал господин Карапетян.— Здесь мы заинтересованы в том, чтобы был диалог и решался главный вопрос, который поднимали жители,— ремонт дороги. Наша основная позиция заключается именно в этом. А также в том, чтобы был диалог между жителями и органами власти».

В администрации Воткинска сложившуюся ситуацию и обращение ОНФ комментировать «Ъ-Удмуртия» отказались. Однако на странице Нины Кривощековой во «ВКонтакте» 4 апреля было опубликовано видео со встречи главы Воткинска Алексея Заметаева с местными жителями, которая произошла после публикации видеообращения.

Градоначальник сказал, что в текущем году «ни кусочка дороги» не будет, поскольку все конкурсные процедуры были проведены еще в прошлом году. Однако он заверил граждан, что делать трубопровод и прокладывать новую дорогу на Совхозной улице будут в следующем году.

«Нет денет вот так враз все сделать. В первую очередь ремонтируют дороги к социальным объектам, дороги с большим трафиком, потом остальные. Я не могу снять деньги, например, с ремонта школы, и направить их на дороги»,— заявил господин Заметаев.

Он добавил, что в год в Воткинске на ремонт дорог тратится примерно 150–180 млн руб. «Да, это катастрофически мало, но не всегда федеральные власти могут помочь. Однако мы все равно берем федеральные деньги, участвуем в грантах и конкурсах»,— сказал на встрече с жителями Алексей Заметаев.

Татьяна Колегова, Ижевск