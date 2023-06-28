Минцифры Саратовской области объяснило перебои в работе МТС крупной аварией на магистрали

Министерство цифрового развития и связи Саратовской области сообщило, что причиной сбоя работы МТС стала крупная авария на магистрали. Других подробностей не приводится. Сбой произошел в 12 регионах.

«В части регионов, включая Саратовскую область, по состоянию на 19.00 (18:00 мск.— ''Ъ'') связь восстанавливается»,— сообщили в региональном ведомстве.

Сегодня, 28 июня, пользователи МТС в Нижнем Новгороде, Саратове, Казани, Ижевске, Тольятти, Самаре, Оренбурге и других городах Приволжского округа жаловались на проблемы со связью. Сообщения о сбоях начали поступать после 16:00 мск. После 18:00 пресс-служба МТС сообщила о восстановлении связи в городах Поволжья.