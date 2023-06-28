МТС отчиталась о восстановлении связи в городах Поволжья

Пресс-служба сотового оператора МТС сообщила, что проблемы со связью в городах Приволжского федерального округа были устранены. Причину сбоя в компании не объяснили.

«Сегодня в течение некоторого времени в ряде населенных пунктов Поволжья могли наблюдаться проблемы со связью. Специалисты МТС оперативно провели работы по восстановлению. В настоящее время проблема решена и услуги связи абонентам оказываются в полном объеме»,— сообщила пресс-служба.

Корреспонденты «Ъ» в Нижнем Новгороде и в Казани подтвердили восстановление связи.

Ранее пользователи МТС в Нижнем Новгороде, Саратове, Казани, Ижевске, Тольятти Самаре, Оренбурге и других городах Приволжского округа жаловались на проблемы со связью. Сообщения о сбоях начали поступать после 16:00 мск. По данным Baza, жители регионов Приволжского округа начали выстраиваться в очереди в салоны МТС, чтобы поменять неработающие симки. На фоне этого акции МТС на Мосбирже падали на 10%.

Анастасия Ларина