Концепция внешней аналитики

Москва продолжает следить за ситуацией вокруг Приднестровья и заявлять о поддержке этого региона Молдавии, декларирующего однозначный пророссийский вектор. Тирасполь же надеется, что новая российская Концепция внешней политики позволит России его в прямом смысле слова защищать — такой вывод из доктринального документа действительно не сложно сделать. Кишинев же внезапно предупредил: признание независимости Приднестровья грозит взрывом с непредсказуемыми последствиями.

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«Большой дестабилизационный риск»

Непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) не дают исчезнуть из заголовков новостей. Спустя месяц после предыдущего всплеска внимания к ПМР, который был спровоцирован заявлением Тирасполя о предотвращенном теракте (он якобы готовился с подачи Службы безопасности Украины), приднестровская тема снова оказалась на слуху.

Вечером 5 апреля вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян в эфире местного телеканала TVC 21 вдруг заявил, что возможное признание независимости Приднестровья «может изменить очень многое, привести к новой и очень опасной, непредсказуемой ситуации». «Это может быть большим дестабилизационным риском»,— отметил вице-премьер. Он оговорился, что пока нет официальных заявлений на этот счет, но все же подчеркнул, что такой сценарий исключать нельзя.

Признания Приднестровья в Кишиневе опасаются только с одной стороны — с российской. А в России про ПМР говорят в последнее время много и на разных уровнях. 23 февраля Минобороны РФ предупреждало, что украинские военные готовят провокации в непризнанной республике. Затем МИД предупреждал, что в случае чего Москва отреагирует на изменение обстановки. И вот теперь в Совете федерации (СФ) РФ 6 апреля состоялся круглый стол «Межпарламентский диалог ради сохранения мира и стабильности на берегах Днестра». Проводил его глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, который много лет работал заместителем министра иностранных дел России, курирующим постсоветское пространство.

В Тирасполе и Кишиневе господин Карасин бывал не единожды и в ситуации там ориентируется. Критикует он в основном молдавскую сторону — за «безоглядную поддержку западной агрессивной позиции» в связи с ситуацией в соседней Украине. Власти Молдавии, отметим, сразу после ввода российских войск на украинскую территорию осудили действия Москвы.

И по мере того, как конфликт приобретал все больший масштаб, позиция Кишинева в отношении России ужесточалась. Приднестровье же сенатор Карасин традиционно поддерживает, и проведенный им круглый стол это лишний раз продемонстрировал.

На круглом столе, в котором дистанционно участвовал глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев и другие представители администрации ПМР, Григорий Карасин обрисовал тревожную обстановку. «Теракты в Тирасполе, сознательное нагнетание информационного фона вокруг Приднестровья, призывы отдельных деятелей в Кишиневе к радикальному решению приднестровского вопроса, вооруженные провокации, следы которых ведут на Украину. Российские парламентарии внимательно следят за обстановкой в регионе и обеспокоены ее ухудшением»,— цитирует господина Карасина сайт СФ.

Сенатор отметил, что «выправлению ситуации» не способствуют заявления Кишинева о необходимости вывода с молдавской территории войск РФ и вывоза вооружений, складированных в селе Колбасна неподалеку от Украины (это многолетняя позиция Молдавии, основанная в том числе на обязательствах РФ, взятых на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году). «В реальности именно сохранение российского военного присутствия является стержневым условием мира и спокойствия в регионе»,— считает Григорий Карасин. Коснулся сенатор и экономики, отметив, что Россия должна продолжать оказывать содействие социально-экономическому развитию Приднестровья, в том числе в области пенсионного обеспечения и адресного субсидирования приднестровских предприятий: «Мы заинтересованы в том, чтобы предприятия Приднестровья стабильно функционировали и находили возможности выхода на российские рынки, даже в нынешней непростой обстановке».

Безопасность, само собой, не обошли вниманием. «Жители Приднестровья, среди которых 220 тыс. граждан нашей страны, должны чувствовать себя в безопасности, иметь возможность спокойно работать, растить детей, быть в социальном плане защищенными»,— подчеркнул господин Карасин.

Глава приднестровского внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев, судя по сообщению на сайте возглавляемой им структуры, выступал довольно жестко. По его словам, Кишинев наращивает давление на Приднестровье, в том числе через внесение статей о сепаратизме в молдавский Уголовный кодекс. Как уже писал “Ъ”, эти поправки, вступившие в силу в марте, грозят уголовной ответственностью практически любому приднестровскому чиновнику, включая господина Игнатьева. Не исключено, что по этой причине Виталий Игнатьев не полетел в Москву лично (это можно сделать только через аэропорт Кишинева), а участвовал в круглом столе по видеосвязи.

Господин Игнатьев также указал на процессы милитаризации Молдавии, разрушение ею исторических, экономических, культурных и прочих связей с Россией в сочетании с устранением любых элементов российского присутствия в регионе. После этого приднестровский чиновник перешел к главному. Он заявил, что все перечисленное требует от России и Приднестровья скоординированной стратегической линии по обеспечению интересов и безопасности населения ПМР.

«В этом контексте считаем своевременными изменения на доктринальном уровне, связанные с принятием новой Концепции внешней политики РФ. Полагаем особенно важным пункт об оказании Россией своим союзникам и партнерам поддержки в продвижении общих интересов, обеспечении их безопасности и устойчивого развития независимо от получения ими международного признания»,— заявил Виталий Игнатьев.

Концептуальный подход

Ссылка на новую российскую Концепцию внешней политики, утвержденную президентом РФ Владимиром Путиным неделю назад (см. “Ъ” от 1 апреля), из Тирасполя прозвучала впервые. Пункт, который вселяет оптимизм в Виталия Игнатьева, содержится в третьем разделе под названием «Национальные интересы Российской Федерации во внешнеполитической сфере, стратегические цели и основные задачи внешней политики Российской Федерации». И гласит следующее: «Оказание союзникам и партнерам России поддержки в продвижении общих интересов, обеспечении их безопасности и устойчивого развития независимо от получения союзниками и партнерами международного признания и их членства в международных организациях».

Судя по всему, в Тирасполе этот пункт применительно к себе рассматривают как обязательство России защищать Приднестровье.

«Все вопросы крутятся вокруг безопасности, и мы понимаем, что Приднестровье очень уязвимый элемент. Учитывая, что есть вероятность нападения со стороны Украины. Приднестровье как ружье, которое висит на стенке, и у кого-то чешутся руки пальнуть»,— сказал в беседе с “Ъ” директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития (ИСПИРР) Игорь Шорников, ранее работавший заместителем главы приднестровского внешнеполитического ведомства.

В этом контексте эксперт назвал важным факт упоминания в новой концепции партнеров России, не обладающих международной правосубъектностью. «Не думаю, что речь идет о каком-то кардинальном изменении подходов (во внешней политике России.— “Ъ”), но сам факт, что в новой концепции есть оговорка про непризнанных, свидетельствует о том, что Молдова у опасной черты: если ее политика будет угрожать стабильности региона, то никто не поручится за то, как будут проходить границы в дальнейшем»,— говорит Игорь Шорников.

В новой Концепции внешней политики, изобилующей отличиями от старой, образца 2016 года, бросается в глаза еще и отсутствие упоминания приднестровского конфликта. Ранее ему уделялось отдельное внимание и в президентском указе «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации», и в прежней концепции. В обоих документах, очерчивающих российскую внешнеполитическую линию, говорилось об урегулировании конфликта на Днестре с учетом территориальной целостности Молдавии и через согласование особого статуса для Приднестровья в ее составе. Но в феврале этого года Владимир Путин свой указ аннулировал. А затем утвердил новую внешнеполитическую концепцию, где о Молдавии и Приднестровье нет ни слова.

РФ, говорится в разделе V концепции, посвященном ближнему зарубежью, намерена, среди прочего, уделять приоритетное внимание «предотвращению и урегулированию вооруженных конфликтов, улучшению межгосударственных отношений и обеспечению стабильности в ближнем зарубежье, в том числе пресечению инспирирования "цветных революций" и иных попыток вмешательства во внутренние дела союзников и партнеров России».

Что такое теперь «урегулирование конфликтов» с точки зрения Москвы, не поясняется. Между тем для России грузино-абхазский и грузино-осетинский конфликты давно урегулированы — через признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Бывший вице-премьер Молдавии по реинтеграции, директор кишиневской организации Initiative for Peace («Инициатива за мир») Александр Фленкя призывает не ломать голову над тем, что не вошло в доктринальный российский документ. «Это рабочий документ для МИДа и госаппарата. Политический манифест и обращение к миру. Там прямой посыл к США — давайте дружить и поделим сферы влияния, чтобы не наступать друг другу на хвост. Там посыл к Европе — выходите из-под крыла США и будем сотрудничать. И так далее. Я посчитал, сколько стран там упомянуты. Их тринадцать. Если у кого-то комплексы насчет того, почему там нет Молдовы, посмотрите на Европу. Из всего СНГ упомянута только Беларусь. Ну и отдельно Абхазия и Южная Осетия»,— сказал эксперт “Ъ”.

По словам господина Фленки, Россия занята Украиной, поэтому «Молдова и Приднестровье явно не в фокусе ее внимания»: «Все, что нужно Москве,— поддерживать статус-кво и убедиться, что здесь ничего не произойдет без ее ведома. А вот Приднестровье пытается играть свою игру, связанную в том числе с самоутверждением».

Владимир Соловьев