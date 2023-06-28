В работе МТС в регионах Поволжья произошел сбой

Пользователи МТС в Нижнем Новгороде, Саратове, Ижевске, Самаре, Оренбурге и других городах Приволжского округа пожаловались на проблемы со связью.

Они сообщают, что не могут дозвониться до абонента, зайти в интернет, отправить СМС, воспользоваться другими услугами, сообщают корреспонденты «Ъ» из регионов.

«Сейчас могут быть проблемы с использованием услуг связи в ряде регионов Поволжья. Мы работаем над устранением проблемы»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе МТС. Что именно стало причиной сбоя, в компании не уточнили.