Биткойн разбирают в суде

Верховный суд разрешил считать конвертацию биткойнов в рубли отмыванием денег. Это может ужесточить контроль за сферой в будущем. Речь об отмене оправдательного приговора россиянину по делу о легализации средств. Как сообщает агентство РАПСИ, фигурант продавал наркотики за криптовалюту, а затем конвертировал ее в рубли и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы. Суд первой инстанции признал его виновным в незаконном обороте веществ, но оправдал по обвинению в легализации денег. С таким решением согласился суд апелляционной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Однако замгенпрокурора указал на наличие преступного мотива у обвиняемого — фигурант дела вывел таким образом более 8 млн руб. В итоге Верховный суд встал на сторону обвинителей.

И это может привести в целом к ужесточению правоприменительной практики в этой сфере, уверен партнер коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев: «С учетом того, что судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда отправила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, не будем забегать вперед и предугадывать решение, которое примет суд.

Безусловно, ВС высказал свою позицию: если в ходе расследования уголовного дела доказано, что криптовалюта получена лицом в результате совершения преступления, то дальнейшие действия по ее переводу в рубли могут быть квалифицированы по ст.174.1 Можно говорить о том, что с большой долей вероятности судебная практика теперь пойдет по другому пути в этой части с учетом мнения Верховного суда.

Сама процедура перевода криптовалюты в рубли является абсолютно легальной. Вместе с тем в диспозиции ст. 174.1 УК РФ говорится о легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Поэтому ситуацию нужно будет оценивать в целом, а именно — в результате каких действий, операций лицо получило криптовалюту и в дальнейшем перевело ее в рубли. Но все же говорить о том, что именно этот судебный кейс позволит теперь всех под одну гребенку привлекать по ст. 174.1, нельзя».

В России еще не отрегулированы операции с криптовалютой. Зимой прошлого года Центробанк разработал законопроект о запрете выпуска и обращения частной цифровой валюты в стране. С этой точкой зрения не согласился Минфин. Там предложили не запрещать, а взять под контроль рынок криптовалют. В мае замглавы министерства Алексей Моисеев заявил, что за это могла бы отвечать Федеральная налоговая служба.

Все указывает на то, что законодательство в этой сфере в России появится в ближайшее время, уверен блокчейн-консультант Денис Смирнов. Сделать рынок криптовалют абсолютно прозрачным невозможно, но легализация поможет бороться с серыми схемами.

«Правоприменительная практика уже на протяжении нескольких лет собирается на фоне продолжающейся неопределенности в законодательной сфере. Тем не менее тренд достаточно четкий, и он не запретительный, а скорее регуляционный. Все-таки законотворцы прекрасно понимают ценность регулируемой криптовалютной индустрии, и рано или поздно законодательство в этом сегменте появится.

С учетом характера самого дела речь идет скорее о легализации нажитого преступным путем дохода. Тот факт, что этот доход формировался в биткойнах, — второстепенная история. С точки зрения государства, сам рынок продолжает оставаться максимально интересным. Просто учитывая специфику самой технологии, которая в принципе позволяет совершать анонимные платежи, это гораздо менее удобно.

А не анонимные, но удобные и легальные, находящиеся в правовом поле платежи представляют собой просто невероятный интерес для огромного количества участников экономического рынка, как относящихся к государству, так и не относящихся к нему.

Здесь можно ожидать скорее декларативного регулирования: условно, если ты декларируешь какие-то подобные активы и так далее, то дальше они попадают в легальное правовое поле и уже после определенной процедуры становятся легальными доходами. В противном случае технологии потенциально позволяют реализовать всю эту экономическую цепочку в достаточно анонимном режиме»,— резюмировал Смирнов.

Само уголовное дело о легализации преступных доходов через конвертацию биткойнов в рубли еще раз рассмотрит Рязанский областной суд.

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Сабина Адлейба